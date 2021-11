Impazienti di rivedere Starfield? Ecco quando lo vedremo in azione

Affascinati da Starfield? Impossibile negare che la nuova IP di Bethesda in vent’anni non abbia stimolato la curiosità di pubblico e addetti ai lavori. Dopo anni di attesa, il gioco è stato ufficialmente svelato quest’anno, con un breve teaser trailer senza nessun tipo di gameplay e prima di vederlo nuovamente in azione, purtroppo, ci vorrà ancora un po’ di tempo.

A confermarlo è stato Todd Howard, game designer, durante un AMA su Reddit. Howard ha spiegato che vedere in azione Starfield richiederà ancora un po’ di tempo. “Vogliamo semplicemente mostrarvelo. Penso durante la prossima estate”, le parole del game designer. Questo significa che con molta probabilità l’occasione giusta per avere un look più approfondito alla nuova IP di casa Bethesda bisognerà attendere almeno l’E3 2022. Con molta probabilità, infatti, Bethesda e Microsoft potrebbero ricorrere ad uno showcase in partnership, esattamente come accaduto quest’anno.

Come mai fino Bethesda ha deciso di farci attendere per un reveal di Starfield? Perché è nel loro modus operandi. Al di là della nuova IP e dell’annuncio di The Elder Scrolls VI, infatti, il team di sviluppo capitanato da Howard ha sempre preferito agire in un modo molto apprezzato dai giocatori: annuncio, con relativo gameplay e data di uscita non oltre i sei mesi. È successo con Fallout 4, Fallout 76 e altre IP che hanno ricevuto subito dopo l’annuncio una data di uscita molto vicina. Una sorta di marchio di fabbrica per Bethesda, che così è in grado di catturare la massima attenzione del pubblico.

Starfield debutterà l’11 novembre 2022. La data di uscita, ovviamente, non è casuale. Nello stesso giorno, dieci anni fa, debuttava infatti The Elder Scrolls V: Skyrim, la produzione più importante di casa Bethesda, che nel corso degli anni ha saputo imporsi come uno degli Action RPG più venduti di sempre, tanto da ottenere diverse release, ultima quella odierna, che debutta proprio nel giorno del suo anniversario.