In Elden Ring c'è ancora un segreto rimasto sepolto, almeno secondo Miyazaki

Il Game Director Hidetaka Miyazaki, intervistato da IGN in occasione della recente presentazione dell'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, ha rivelato che nel gioco c'è ancora almeno un segreto che nessuno ha ancora scoperto, almeno secondo la sua conoscenza in merito alle scoperte della community.

Da quello che so, c'è ancora un piccolo elemento che sento non essere stato ancora scoperto. Quindi, non vedo l'ora che venga trovato, sia che avvenga grazie all'interpretazione degli utenti, sia attraverso ulteriori indagini in gioco. Penso che sia una questione di quando e non di se, ma sono certo che manca ancora un piccolo dettaglio per comprendere appieno la storia di Elden Ring Hidetaka Miyazaki

Nonostante la mole di segreti presenti in Elden Ring, il direttore si è detto sorpreso dal fatto che i giocatori abbiano praticamente scoperto quasi tutto quello che si poteva scoprire, sia in termini di risorse celate, che per quanto riguarda le numerosi diramazioni della trama.

Elden Ring ha venduto più di venti milioni di copie ed è diventato un fenomeno sociale. Miyazaki ha riconosciuto che, di fronte a un risultato così sorprendente, era abbastanza prevedibile che il gioco venisse esplorato in ogni modo possibile, portando alla luce tutti i suoi segreti ben prima di quanto fatto con altre opere firmate da lui.

Per chi non lo sapesse, Elden Ring (qui la nostra recensione) è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5. L'espansione Shadow of the Erdtree è prevista per il 21 giugno 2024. Con questo annuncio, Miyazaki ha mantenuto viva la curiosità dei giocatori, spingendoli a continuare a esplorare il mondo complesso e intricato di Elden Ring alla ricerca di nuovi segreti.