Siete alla ricerca di nuovi titoli con cui espandere la vostra libreria di giochi, e volete risparmiare? In tal caso siete nel posto giusto, dato che in questo articolo troverete una selezione, aggiornata mensilmente, dei migliori giochi in offerta su Instant Gaming, il famoso store online rivenditore di key.

Ci siamo occupati, infatti, di spulciare tutto il catalogo di Instant Gaming, in modo da proporvi dei titoli interessanti disponibili a prezzi convenienti. Ci occuperemo di tenere aggiornato questo articolo, cosicché troverete sempre giochi attuali ed effettivamente disponibili. Vi ricordiamo, inoltre, che i codici di Instant Gaming sono digitali, per cui dopo l'acquisto dovrete riscattare la key che vi arriverà via e-mail direttamente nello store di riferimento, come Steam o Epic Games.

Instant Gaming: le migliori offerte di novembre

Football Manager 2024

Football Manager 2024, l'ultimo episodio della rinomata serie di simulazioni calcistiche di SEGA e Sports Interactive, è uscito da pochi giorni ed è già in sconto su Instant Gaming. Questa edizione si sintonizza sulla Stagione 2023/2024 delle principali competizioni calcistiche internazionali, mantenendo gran parte delle meccaniche di gameplay e l'aspetto tecnico simili ai suoi predecessori. Sebbene mantenga la tradizione della serie, con le sue dinamiche di gioco ben consolidate, il punto di forza di FM24 risiede nel suo database aggiornato, che incorpora decine di migliaia di calciatori e squadre. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, nonostante manchino rivoluzioni significative in questa edizione, ci si aspetta un cambiamento più sostanziale nel 2024 con l'arrivo di Football Manager 2025.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition

NBA 2K24, l'ultima iterazione della celebre serie di basket firmata 2K Sports, vede il ritorno del team Visual Concepts sui campi da basket, mantenendo la solida formula che negli anni ha reso la serie così apprezzata. Questa volta, il protagonista è Kobe Bryant, celebrato attraverso i "Momenti del Mamba", una serie di epici momenti vissuti in campo dalla leggenda dei Los Angeles Lakers, tragicamente scomparsa all'inizio del 2020. Oltre alla rinomata modalità Carriera, NBA 2K24 presenta di nuovo MyTeam, una modalità manageriale simile a Ultimate Team che offre la possibilità di creare e gestire la propria squadra in un contesto strategico. Tra i "Momenti del Mamba" disponibili, ci sono eventi epici come le Semifinali della Western Conference del 2001, gara 4, in cui Kobe conquista il record NBA dei tiri da tre, oppure "L'Apprendista sfida il Maestro", in cui Kobe segna 62 punti in tre quarti di gioco, e "Da una grandinata di tiri da tre nasce una partita da 65 punti".

RoboCop: Rogue City

RoboCop Rogue City è un nuovo gioco che celebra il celebre poliziotto cyborg, un'icona della cultura pop degli anni '80 e '90 attraverso film, serie TV, cartoni animati e giocattoli. Questo sparatutto in prima persona, sviluppato dallo studio italiano Teyon e pubblicato da Nacon, ci mette nei panni di RoboCop, il coraggioso agente cibernetico, mentre cerca di ristabilire la pace a Detroit e fermare i loschi piani criminali di New Guy, un malvagio scagnozzo che cerca il potere. Il gioco è ambientato tra il secondo e il terzo film di RoboCop, e il suo gameplay riflette uno stile tipico degli sparatutto in prima persona. Oltre a affrontare bande di nemici, i giocatori dovranno risolvere enigmi e muoversi sulla mappa per raccogliere indizi e informazioni cruciali per la trama.

Lies of P

Lies of P è un action RPG sviluppato da Neowiz, uscito da pochi mesi e che è riuscito a conquistare pienamente pubblico e critica (qui trovate la nostra recensione). Questo gioco offre una rivisitazione in chiave horror della storia di Pinocchio, promettendo un'esperienza di gioco impegnativa che richiama l'atmosfera delle avventure soulslike. Lies of P si ispira, infatti, chiaramente a titoli del calibro di Bloodborne, Demon's Souls, Sekiro, Elden Ring e Dark Souls, portando una reinterpretazione spaventosa del classico racconto di Pinocchio di Carlo Collodi. Il team di sviluppo si è proposto di onorare l'opera originale senza snaturarla, offrendo così un omaggio a uno dei racconti più celebri della letteratura italiana, ma con uno stile notevolmente differente rispetto all'opera originale.

Elden Ring

Vi proponiamo anche Elden Ring, un titolo che, seppure con più di un anno sulle spalle, rimane imprescindibile da giocare se vi piacciono i soulslike. Sviluppato da FromSoftware in collaborazione con George R.R. Martin, l'autore delle famose Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui è stata tratta la serie televisiva Game of Thrones, Elden Ring è uno dei giochi che maggiormente ha segnato il panorama videoludico negli ultimi 10 anni. Si inserisce nel genere Action RPG e trae ispirazione dalle precedenti opere di FromSoftware, come Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice, per cui fa al caso vostro se amate le esperienze impegnative e desiderate immergervi in un'avventura che vi terrà impegnati per decine (se non centinaia) di ore.

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 segna l'inizio di una nuova era nei giochi di calcio prodotti da Electronic Arts. Nonostante la partnership con la FIFA si sia conclusa, EA ha mantenuto la sua promessa di fornire ai fan un'esperienza calcistica completa e ricca di contenuti. Con oltre 19.000 giocatori con licenza, centinaia di squadre e la presenza di molteplici competizioni, tra cui alcuni dei principali campionati europei e l'illustre UEFA Champions League, il gioco offre una vasta gamma di opzioni per gli appassionati del calcio. La modalità Ultimate Team, che ha contribuito in modo significativo al successo della serie, fa il suo ritorno in questo capitolo, promettendo nuovi contenuti e un'esperienza di squadra ancora più coinvolgente.

Cities: Skylines II

Cities Skylines 2 è il secondo capitolo della celebre serie gestionale sviluppata da Colossal Order e distribuita da Paradox Interactive. Uscito da poche settimane, il titolo introduce nuove dinamiche di gioco legate anche agli eventi naturali, come terremoti, mareggiate, tornado e altre calamità in grado di compromettere la costruzione dell'intera città. Graficamente, il gioco presenta una rappresentazione più realistica, con un comparto tecnico rivisitato e un'interfaccia migliorata. Colossal Order ha dedicato particolare attenzione ai dettagli, rendendo le città più ricche e offrendo un'esperienza visiva arricchita rispetto al primo capitolo. Inoltre, l'interfaccia è stata resa più snella, garantendo non solo un aspetto accattivante ma anche un'utilità e un'intuitività migliorate, sia per i giocatori già familiari con Cities Skylines sia per i nuovi arrivati.

