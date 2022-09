EA e Marvel Games hanno appena annunciato il ritorno di Tony Stark in un videogioco. Tuttavia, in questo caso, il titolo in questione sarà interamente dedicato a Iron Man. Ad occuparsi dello sviluppo sarà il team di EA Motive, studio sotto la gestione dell’azienda americana che ha già parecchia esperienza in fatto di giochi ispirati a saghe cinematografiche.

Il nuovo Iron Man sarà un action adventure a giocatore singolo orientato dunque sul comparto narrativo. La trama, tuttavia, non sarà tratta da qualcosa di già visto ma si tratta di una narrazione originale. Lo studio, infatti, intende trarre spunto dall’enorme quantità di materiale che circonda il personaggio di Tony Stark in modo da creare qualcosa di totalmente nuovo ma fedele alle opere fumettistiche e cinematografiche che vedono protagonista l’eroe.

EA Motive, ancor prima di Iron Man, ha lavorato su vari titoli dal discreto successo come Star Wars Battlefront II e Star Wars Squadrons. Attualmente, lo studio è anche al lavoro sul remake di Dead Space. Si tratta dunque di un team decisamente esperto che speriamo saprà rendere giustizia all’eroe dell’universo Marvel. Inoltre, all’interno del post di annuncio, è stato aggiunto da EA che questo è solo il primo di una serie di titoli che vedranno protagonisti gli eroi Marvel. In merito a questo, tuttavia, lo studio non ha voluto fornire ulteriori informazioni e rimaniamo in attesa per gli aggiornamenti futuri.

Per quanto riguarda Iron Man, invece, questo nuovo action in terza persona sarà il primo titolo non VR a vedere protagonista Tony Stark. L’ultimo capitolo a lui dedicato, inoltre, risale addirittura al 2010. Infine, tra le nuove aggiunte al team c’è anche Olivier Proulx che ha precedentemente lavorato con Eidos nello sviluppo di Marvel’s Guardians of the Galaxy. Le premesse per questo nuovo gioco ambientato nell’universo Marvel sono decisamente alte, non possiamo far altro che attendere i futuri sviluppi sui quali, ovviamente, non tarderemo ad aggiornarvi.