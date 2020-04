John Wick Hex: ecco la data di uscita per PS4

John Wick, protagonista dell’omonima saga cinematografica, arriverà anche su PS4, stavolta come personaggio principale di un media diverso: un videogioco strategico basato sul combattimento a turni. John Wick Hex, primariamente lanciato su PC grazie allo store di Epic Games, sarà pronto per la versione console in data 5 Maggio 2020. Bithell Games, la casa sviluppatrice, tende a definire il titolo come un gioco di strategia a tempo, in cui il giocatore controlla le decisioni di John Wick attimo dopo attimo, coordinando delle vere e proprie scene cinematografiche di combattimento action.

Da quanto riportano gli studi degli sviluppatori, i giocatori che hanno visto i film della trilogia di John Wick, riescono ad ottenere risultati migliori rispetto ai giocatori che non hanno mai visto i film con Keanu Reeves. John Wick Hex punta, e riesce in effetti, a ricreare le coreografie viste nei film e vederli aiuta il giocatore ad entrare nel clima giusto per affrontare le sfide del videogioco. Il titolo vanta, tra l’altro, anche al presenza del regista Chad Stahleski, in qualità di “consigliere”, passateci il termine, per gli sviluppatori: in questo modo si sono assicurati di poter mantenere il tono, l’eleganza e i movimenti dei combattimenti della saga.

John Wick Hex

“Portare il gioco su PlayStation è stato molto divertente”, ha dichiarato Mike Bithell, Direttore della Bithell Games, “Il meraviglioso team di Ant Workshop ha collaborato con i creatori originali del gioco per sviluppare una versione del gioco riprogettata da cima a fondo, al fine di mettere tutte le abilità di Wick a portata di pollici. Il gioco è talmente perfetto per il DualShock che perfino noi ne siamo rimasti sorpresi. Raggiungerete una velocità e una grazia, mentre giocate in maniera strategica, che vi daranno un sacco di soddisfazione… e vi converrà farlo se vorrete arraffare ogni trofeo disponibile” – ha continuato.

John Wick Hex, come potrete vedere nel video, presenta una grafica 2d cartoonesca, accattivante e attenta ai dettagli, una goduria per gli occhi!