Just Dance 2024 a soli 34€, il regalo perfetto per un Natale in compagnia!

Natale è sempre più vicino ma state ancora ultimando i regali da mettere sotto l'albero? Noi di Tom's Hardware ci stiamo impegnando da settimane per proporvi tantissime idee regalo, di cui molte dedicate proprio al gaming, ma oggi ci teniamo a consigliarvi un gioco in particolare, perfetto per dar vita a delle feste casalinghe. Parliamo, ovviamente, di Just Dance 2024, in offerta su Amazon nella versione per Nintendo Switch a soli 35,99€ invece di 59,99€!

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Just Dance 2024 è un gioco perfetto non solo per gli amanti del ballo, ma anche per le famiglie, dato che possibile dar vita a delle vere e proprie feste casalinghe a suon di passi di danza. Sono presenti, infatti, oltre 40 nuovi brani, i quali spaziano dai successi globali come "Flowers" di Miley Cyrus alle rivelazioni virali come "Butter" dei BTS, garantendo, dunque, un'ampia varietà di gusti musicali.

Dai grandi ai piccini, tutti potranno divertirsi a ballare con Just Dance 2024, il tutto senza necessità di acquistare accessori dedicati. Sono sufficienti, infatti, i Joy-Con di Nintendo Switch per registrare le proprie mosse, e nel caso in cui ci siano più di due giocatori si può addirittura sfruttare le smartphone come controller, collegando l'app dedicata al gioco in pochi secondi.

Insomma, Just Dance 2024 rappresenta un regalo perfetto da fare a chiunque sia in possesso di Nintendo Switch, soprattutto visto lo sconto a soli 34.99€ rispetto al prezzo originale di 39.97€! Inoltre, al momento è ancora disponibile la consegna prima di Natale, per cui vi invitiamo ad acquistarlo il prima possibile!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

