MA CHE BOMBA! Just Dance 2024 a meno di 35€!

Scatenatevi con Just Dance 2024 Edition, il gioco di ballo che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati, ora disponibile su Amazon in versione digitale per Nintendo Switch a soli 34,99€ anziché €59,99! Approfittate di uno sconto imperdibile del 42% sul prezzo di listino.

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Just Dance 2024 Edition offre la possibilità di dare sfogo alle vostre abilità di ballerini con oltre 40 nuove canzoni, spaziando dai grandi classici alle hit moderne. Brani come "Flowers" di Miley Cyrus e la canzone tratta dal film d'animazione Disney "Wish" saranno solo alcuni dei motivi per farvi scatenare sul dancefloor virtuale.

Il gioco va oltre l'intrattenimento, trasformandosi in un vero e proprio allenatore virtuale che vi guiderà attraverso sessioni dinamiche di allenamento con una modalità dedicata. Monitorate le calorie bruciate e il tempo trascorso a ballare, sia da soli che in compagnia, grazie alle modalità multigiocatore locali e online.

Just Dance 2024 Edition è la scelta ideale per chi cerca una fusione di fitness e divertimento direttamente a casa propria. Con l'offerta su Amazon, potete acquistare il gioco a soli 34,99€, risparmiando ben 25€ sul prezzo originale di €59,99. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare la festa nella vostra casa e iniziare a ballare con i vostri amici!

Attenzione: il prodotto non include la scheda di gioco e richiede di essere in possesso di un account Ubisoft e di un abbonamento attivo alla piattaforma.

