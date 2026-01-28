LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro sta per arrivare e l’attesa è quasi finita. Il nuovo titolo di TT Games sarà disponibile dal 29 maggio, ma potete già approfittare di un preordine con sconto del 24% e un bonus esclusivo. Prenotando ora, otterrete infatti il costume speciale “Il ritorno del Cavaliere Oscuro”, ispirato alla leggendaria serie a fumetti che ha segnato la storia di Batman.

LEGO Batman Legacy of the Dark Knight, chi dovrebbe acquistarlo?

In questo gioco di azione-avventura narrativo, firmato dagli stessi creatori di LEGO Star Wars: La Saga di Skywalker, vestirete i panni di Bruce Wayne nel suo viaggio per diventare il Cavaliere Oscuro. Dalle origini, quando si allena con la Lega delle Ombre, fino alla nascita del simbolo di Batman, vivrete una storia ricca di emozioni, alleanze e scelte. Al vostro fianco troverete personaggi iconici come Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing e Batgirl, mentre Gotham City diventa sempre più pericolosa.

La minaccia cresce con l’arrivo dei più celebri supercriminali DC: Joker, Pinguino, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane e molti altri membri della famigerata Galleria dei Nemici. Il gameplay introduce un nuovo sistema di combattimento che unisce combo fluide, furtività e abilità investigative, permettendovi di affrontare il crimine in modo dinamico e strategico. Gotham non è mai stata così viva e piena di sfide.

Potrete esplorare liberamente una Gotham City open world, muovendovi tra strade e tetti con il rampino, planando tra i grattacieli o guidando una vasta gamma di Batmobili e Batmoto, inclusa la leggendaria Tumbler. Scoprirete segreti, missioni e luoghi iconici come il manicomio di Arkham, Ace Chemicals e la Wayne Tower. Ora la domanda è una sola: siete pronti a costruire l’eredità del Cavaliere Oscuro e proteggere Gotham City?

