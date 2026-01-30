Il mondo del gaming si prepara a un appuntamento imperdibile: il 5 marzo segna l’arrivo di Marathon, titolo già protagonista di preordini molto promettenti. Gli appassionati di corse ad alta intensità potranno finalmente immergersi in un’esperienza di gioco avvincente, capace di coniugare adrenalina, precisione e un design visivo unico. Marathon si presenta quindi come uno dei titoli più attesi del momento, pronto a conquistare sia i veterani del genere sia chi desidera vivere nuove sfide.

Il DualSense Limited Edition: un compagno di gara unico

I preordini di Marathon stanno già registrando ottimi risultati, a testimonianza dell’attesa che circonda il gioco. Questo successo iniziale suggerisce come la community di giocatori sia pronta ad abbracciare un’esperienza che promette dinamismo, intensità e grafica all’avanguardia. Se desiderate assicurarvi un posto tra i primi a provare Marathon, il momento migliore per prenotare è proprio ora, sul sito ufficiale PlayStation.

Per chi vuole vivere Marathon al massimo delle potenzialità, esiste la possibilità di abbinare al gioco il nuovo controller DualSense Limited Edition, anch’esso disponibile dal 5 marzo. Questo accessorio esclusivo è stato realizzato appositamente per il titolo e si distingue per un design che richiama le grafiche audaci e le superfici industriali del gioco. Ogni dettaglio, dalle linee eleganti ai colori contrastanti, è pensato per migliorare la precisione e rendere ogni corsa ancora più coinvolgente.

Il risultato è un controller dal look futuristico, capace di integrarsi perfettamente con l’estetica e l’energia di Marathon. Chi deciderà di abbinare il DualSense Limited Edition al gioco potrà godere di un’esperienza completa, dove stile e funzionalità si incontrano per offrire il massimo delle prestazioni in ogni gara. Preordinare sia il gioco sia il controller significa quindi prepararsi a vivere un’avventura intensa, dove ogni dettaglio è pensato per portare il vostro gameplay a un livello superiore.

