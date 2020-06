Marvel’s Avengers uscirà anche su PS5 e Xbox Series X, upgrade next gen gratuito

La stagione invernale di quest’anno segnerà l’uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X e con esse gli appassionati potranno aprire le porte della prossima next gen videoludica. Sebbene non si conoscano ancora molti dei giochi che accompagneranno i primi giorni di vita delle due piattaforme, oggi Square Enix ha voluto annunciare che Marvel’s Avengers sarà uno dei titoli che, oltre ad uscire su PS4 e Xbox One, verrà aggiunto anche alla line up di lancio di PS5 e Series X.

Tramite un comunicato stampa pubblicato dalla stessa compagnia giapponese, è stato confermato che oltre ad arrivare su entrambe le console di prossima generazione, Marvel’s Avengers supporterà gli aggiornamenti gratuiti per tutti i giocatori che hanno acquistato una versione del gioco per PlayStation 4 e Xbox One. Oltre a ritrovarsi il titolo sulle nuove console senza dover comprarlo nuovamente, i giocatori avranno anche tutti i progressi fatti sulle vecchie console.

In seguito alle dichiarazioni di Square Enix, anche Gary Snethen di Crystal Dynamics ha deciso di pubblicare alcune informazioni aggiuntive riguardo alla versione PS5 del gioco all’interno del PlayStation Bl9og. Stando a ciò che ha dichiarato Snethen, Marvel’s Avengers su PS5 proporrà dei miglioramenti sia in termini visivi che in termini tecnici. Il gioco sfrutterà una risoluzione maggiore, avrà una qualità delle texture migliore e supporterà il Ray Tracing. Nello specifico, il titolo avrà due modalità grafiche, la prima che metterà in risalto le prestazioni grafiche e la seconda che sarà incentrata sulla stabilità del framerate. Infine, grazie all’SSD della console Sony i caricamenti saranno incredibilmente rapidi e tramite il DualSense verranno sfruttati i controlli aptici.

Vi ricordiamo che l’uscita di Marvel’s Avengers è attesa per il prossimo 4 settembre sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Nel momento in cui usciranno anche PlayStation 5 e Xbox Series X il prossimo titolo Square Enix e Crystal Dynamics approderà anche su next gen. Cosa ne pensate di questo aggiornamento next gen riguardo al gioco degli Avengers?