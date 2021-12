Mass Effect, cambio storico per il prossimo capitolo della saga

Manca ancora diverso tempo all’arrivo del nuovo Mass Effect. Dopo la parentesi Andromeda, BioWare sta oramai lavorando da oltre cinque anni al nuovo capitolo della sua saga RPG a tinte sci fi e con molta probabilità un reveal è ancora molto distante. Nonostante l’assenza di informazioni, un annuncio di lavoro ha già anticipato di come il prossimo capitolo della serie avrà un tratto caratteristico molto diverso rispetto ai giochi già esistenti.

Come riportato online, infatti, BioWare è alla ricerca di un programmatore (o meglio, più programmatori) che abbiano una forte esperienza in ambito Unreal Engine 4 o Unreal Engine 5. Questo è un dettaglio molto importante: l’annuncio si riferisce infatti al prossimo capitolo di Mass Effect, che sappiamo utilizzare il Frostbite. Possiamo dunque affermare che con molta probabilità Electronic Arts abbia deciso di cessare l’utilizzo del motore di casa DICE (già usato in altre produzioni) e virare invece sul nuovo engine di casa Epic Games.

Non sappiamo (e non sapremo mai, con molta probabilità) i motivi di questo cambiamento. C’è da dire però che la tech demo di Matrix, che mostrava le potenzialità next gen di Unreal Engine 5, può già averci offerto una chiara panoramica di come Epic Games abbia creato un engine sicuramente molto potente, molto versatile e in grado di gestire mondi complessi e dinamici, forse come quelli attualmente in fase di progettazione negli studi del team di sviluppo di Electronic Arts.

Il nuovo Mass Effect, quindi, si arricchisce di un’informazione piuttosto importante per quanto ne riguarda la produzione. Purtroppo però prima di saperne qualcosa in merito bisognerà attendere davvero ancora un po’ di tempo. E questo cambio di engine potrebbe testimoniare un ritardo ancora più lungo di quanto pronosticato in precedenza. Insomma, mettiamoci comodi e inganniamo l’attesa, perché sicuramente la nuova avventura di BioWare è ancora lontana dal mostrarsi.