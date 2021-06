Metro Exodus Enhanced Edition ha evidenti problemi su Series S

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Metro Exodus Enhanced Edition, purtroppo, ha evidenti problemi su Xbox Series S, la piccola next-gen di Microsoft. Secondo un’analisi effettuata dal team di Digital Foundry, la risoluzione cala fino a 512p. La caduta a picco della risoluzione, spiegano, serve per mantenere il frame-rate del titolo a 60 fps e il ray-tracing attivo. Ciononostante, il titolo raggiunge una risoluzione massima di 1080p, con la media che si attesta attorno agli 864 p.

La risoluzione cambia drasticamente, invece, su Series X, la sorella maggiore: di fatto, il titolo presenta una risoluzione dinamica compresa tra i 1080p ed i 2160p, attestandosi in media attorno ai 1728p. Insomma, una differenza sostanziale tra le due console di casa Microsoft che non si ferma soltanto alla risoluzione: infatti, su Series S, Metro Exodus Enhanced Edition presenta anche alcuni problemi minori di pop-in, con oggetti e ambienti che impiegano un pelino di più a caricarsi rispetto alla versione Series X.

La speranza è che 4A Games risolva al più presto le problematiche, in modo da offrire un’esperienza uniforme su entrambe le piattaforme di Microsoft. Ovviamente, non tarderemo a comunicarvi tutti gli aggiornamenti a riguardo.

