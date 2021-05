Microsoft lo ammette: PlayStation è il nostro rivale numero uno

Nuove rivelazioni bollenti giungono dalla discordia, finita in processo, tra Epic Games ed Apple. Pochi giorni addietro, era stata Sony ad essere sotto il mirino della stampa, dopo la rivelazione di guadagni extra sul cross-play (cliccate qui per approfondire). Adesso, però, è il turno di Microsoft: come rivelato da The Verge, la casa produttrice ha tolto il velo su parecchi dettagli succulenti, come la temporalità di una grossa esclusiva. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, analizziamo dettagliatamente la questione.

Microsoft è stata invitata, tramite la VP di Xbox Lori Wright, a deporre alcuni dettagli sui piani Microsoft Revenue Share per il processo sopracitato. Ebbene, l’azienda americana taglierà dal 30 al 12% i guadagni sui giochi venduti attraverso Microsoft Store su PC. Il taglio dei guadagni di Microsoft sulle pubblicazioni di terzi su Windows, avverrà il 1 agosto 2021 ma, ad attirare l’attenzione, è stato un taglio previsto per il 2021 (sempre in rapporto 88/12) sui giochi venduti da terzi su Microsoft Store per Xbox.

Al momento, l’azienda ha risposto in maniera vaga alla domanda degli esaminatori su tale dettaglio, non lasciando intendere se ciò avverrà, oppure se ci sia stato un cambio di rotta a riguardo. I dettagli più succulenti, almeno per i videogiocatori, sono altri: sempre nelle sue dichiarazioni, Microsoft ha dichiarato che STALKER 2 sarà un’esclusiva temporale per Xbox Series X e Series S soltanto per tre mesi. Ciò significa che il titolo di GSC Game World arriverà anche su PS5? Purtroppo, è ancora presto per saperlo, ma noi di Game Division non vediamo l’ora di saperne di più, per informarvi tempestivamente a riguardo.

Wright says main competition to Xbox is PlayStation and to a lesser degree Nintendo Switch. "We don't see an iPhone as a competing device." — Tom Warren (@tomwarren) May 5, 2021

La rivelazione più interessante, è stata quella sui margini di guadagno della casa di Redmond sulle vendite di Xbox: “Non ne abbiamo. Vendiamo in perdita le console“, ha affermato la VP di Xbox. Parlando invece di altri dettagli, Wright ha affermato inoltre che PlayStation è la principale rivale di Xbox, mentre Nintendo Switch viene visto come un rivale minore. D’altro canto, iPhone non viene identificato come un competitor dalla divisione Xbox.