I migliori accessori PS5 da regalare a Natale

Siete tra i fortunati possessori di PlayStation 5 o avete amici che sono riusciti a mettere le mani sulla console? Se per questo Natale 2021 cercate accessori PS5 per accompagnare meglio l’esperienza di fruizione della nuova console next-gen di Sony, siete finiti nel posto giusto: in questa guida, infatti, troverete una selezione sempre aggiornata di prodotti in offerta in questo periodo fitto di regali e compere.

La nuova generazione di console targata Sony è caratterizzata da migliorie tecniche non indifferenti, come i feedback aptici dei nuovi controller DualSense o come l’audio spaziale garantito dalle cuffie Pulse 3D. Per tali ragioni, tra i vari prodotti consigliati in questa guida, abbiamo incluso sia device ufficiali di Sony, sia accessori PS5 creati e confezionati da aziende terze. Se da un lato l’affidabilità di Sony è impareggiabile, come per esempio nel caso dei controller DualSense o delle cuffie Pulse 3D, d’altra parte ci sono diverse aziende, rinomate o meno, che hanno pensato ai più disparati tipi di comodità e di personalizzazione per accessoriare la propria esperienza PlayStation.

Nello specifico, parliamo per esempio di borse da viaggio e cover protettive utili a garantire protezione sia nei momenti in cui la console viene trasportata, sia nei momenti di utilizzo. Altri prodotti che possono tornare essenziali nella fruizione di PS5 sono sicuramente accessori come stazioni di ricarica, disponibili sia singolarmente per i DualSense che integrati negli stand verticali, supporti che mantengono la console in posizione eretta incentivando l’areazione e il raffreddamento dei suoi sistemi interni. In questa guida agli accessori PS5, inoltre, potete trovare anche delle piccole chicche utili come gli altoparlanti 3D da collo di HORI, per ascoltare l’audio spaziale senza il bisogno di cuffie, oppure i pulsanti aggiuntivi programmabili per DualSense ideati da eXtremeRate.

Come sempre, prima di avventurarci in questa guida agli acquisti dedicata agli accessori PS5, fate un salto anche tra i più veloci SSD interni per PS5 e i migliori controller per la console Sony.

Accessori PS5, i migliori di Natale

Cuffie PS5

L’audio è un fattore determinante dei videogiochi, e nella nuova generazione di PlayStation 5 svolge una funzione ancora più fondamentale. Sony ha realizzato per la nuova console il Tempest Engine, un sistema che consente ai videogiochi di sfruttare l’audio spaziale (o audio 3D): i suoni vengono percepiti dall’orecchio umano in diverse posizioni attorno a sé, nonostante la loro provenienza virtuale. In questa guida abbiamo incluso le cuffie wireless ufficiali di Sony, le Pulse 3D, oltre a un altoparlante da collo di HORI. Se invece cercate proprio nello specifico delle cuffie per PS5, fatevi aiutare anche da questa guida sulle migliori cuffie PS5 da regalare a Natale dove potete consultare più prodotti variegati.

Controller DualSense

Il vero passaggio di generazione in casa Sony si avverte soprattutto nelle mani dei giocatori, grazie all’avveniristico controller DualSense, un gamepad che sta convincendo tutti grazie alla sua eleganza e, soprattutto, grazie a due specifici miglioramenti tecnologici; da un lato abbiamo i trigger adattivi, grilletti che si adattano al gioco o alla situazione di gameplay di turno, andando ad aumentare dinamicamente la forza necessaria per effettuare la pressione dei tasti. Dall’altro lato abbiamo il feedback aptico, leggere vibrazioni diffuse su tutto il controller che inviano determinati segnali al giocatore a seconda del gameplay. I DualSense sono accessori PS5 che vanno costantemente a ruba, per questo molto spesso è più semplice trovarli in bundle con videogiochi come nel caso di questa guida.

Camera HD

Ormai webcam e telecamere sono quasi essenziali per il gaming, sia che vogliate fare streaming, sia che vogliate avvalervi di videogiochi che sfruttano la Realtà Virtuale. Anche PS5 ha la sua HD Camera, compatibile col VR di PS4 nell’attesa che uno dedicato a PlayStation 5 salti fuori da un momento all’altro. La Camera HD di PS5 acquisisce immagini in Full HD grazie alle sue doppie lenti grandangolari che registrano a 1080p. La sua base, inoltre, è regolabile in modo da poter essere posizionata su una superficie piana come una scrivania, o su uno schermo. Il design compatto, ad ogni modo, ne rende semplice anche il trasporto. la Camera HD di Sony inoltre ha funzioni interne di rimozione dello sfondo, utile e perfetto soprattutto se usate un green screen.

Telecomando

Tra gli accessori PS5 più sottovalutati ma enormemente utili è da annoverare sicuramente il telecomando ufficiale, il Sony PS Remote Controller. La nuova console di casa PlayStation, infatti, è un apparecchio che può installare anche app di terze parti che possono tornare utili sia tra un videogioco e l’altro, sia proprio durante la loro fruizione. Inoltre tramite il telecomando è possibile regolare volumi e altre impostazioni praticamente senza fermare il proprio gameplay. Il remote controller inoltre ha anche dei tasti dedicati a 4 delle più usate app: Disney+, Netflix, Spotify e YouTube.

Postazione di Ricarica per DualSense

Gli accessori PS5 più venduti sono sicuramente le stazioni di ricarica per DualSense. In questa guida abbiamo incluso sia la Charging Station ufficiale di PS5, in sconto in questi giorni su Amazon, sia la più grande (ma anche più economica) postazione di ricarica di OIVO con ben 4 dongle USB-C. Entrambi i prodotti consentono una ricarica rapida dei controller ufficiali DualSense, ma qual è la differenza a parte il prezzo? La Charging Station di PS5 ha un design molto minimal e si adatta a qualsiasi superficie senza ingombro, oltre a essere ben integrata con i sistemi PlayStation data la sua provenienza Sony. La postazione di OIVO invece è più caratteristica, con dei LED informativi e con 4 dongle USB-C in dotazione che agevolano sicuramente la ricarica ed evitano sovraccarichi.

Borsa da viaggio

Anche se la PlayStation non è una console portatile come Nintendo Switch, ciò non vuol dire che non esistano accessori PS5 che agevolano la protezione e il trasporto della piattaforma. In questo caso viene in nostro soccorso G-Story con la sua borsa da viaggio a tracolla, un accessorio costruito su misura per PS5 con tessuto di nylon robusto e resistente che è anche traspirante e impermeabile. Cerniere di alta qualità, spallacci regolabili e pratiche maniglie vanno a completare un prodotto ben rifinito ed elegante. La borsa da viaggio G-Story è venduta anche con una utilissima cover protettiva per DualSense!

Cover PS5 e DualSense

Ci sono diversi modi di proteggere la propria piattaforma e i suoi device, e per questo motivo in questa sezione della guida vi abbiamo proposto tre soluzioni alternative (ma anche intercambiabili!). Le cover in generale servono sia a proteggere che a personalizzare esteticamente la PS5, e a svolgere entrambe le funzioni ci pensano le pellicole protettive in vinile di ESINPHLOS, disponibili in quattro grafiche differenti sia per PS5 che per i DualSense. Se invece desiderate solamente proteggere la console dalla polvere nei periodi di non utilizzo, sfruttate la soluzione di PlayVital con la sua cover impermeabile e anti-polvere. Infine, se volete solo proteggere i DualSense da eventuali urti durante le sessioni di gioco, fate affidamento sulle cover protettive professionali di PlayVital.

Tasti posteriori programmabili DualSense

Un prodotto davvero particolare tra gli accessori PS5 è il Remap Kit Programmabile per DualSense di eXtremeRate, un brand dedicato al gaming famoso per le customizzazioni avanzate. Questo Kit, aggiunge una cover posteriore al DualSense dotandola anche di 2 pulsanti posteriori, utili per le prestazioni più professionali ed eSportive. il Remap Kit, in sostanza, è un kit che aggiunge funzionalità di gioco avanzate donando vantaggi competitivi in tornei e giochi online. Attenzione però, perché la sua installazione è molto tecnica e potrebbe invalidare la garanzia del controller: assicuratevi di essere in grado di compiere le operazioni descritte nella pagina prodotto e nelle istruzioni, inoltre controllate che il vostro DualSense sia compatibile tramite il codice del modello segnato sulla scocca, BDM-020(CFIZCT1*A).

Supporto verticale con base di ricarica

Se desiderate una base verticale per PS5 che sia più solida e che abbia funzioni in più come il raffreddamento o la ricarica dei gamepad, c’è chi ha pensato anche a voi. Stiamo parlando del supporto All-in-One per PS5 di OIVO, una base verticale per la console next-gen che, in realtà, è un agglomerato di diverse funzioni utilissime: ricarica dei DualSense con tanto di LED colorati, raffreddamento tramite ventola ad aspirazione, e rack per i videogiochi! È quasi impossibile trovarre qualcosa che gestisca meglio lo spazio.

Lampada PlayStation Icons

In ultimo, un regalo sicuramente gradito tra gli accessori PS5 è di sicuro la lampada PlayStation Icons di Paladone, un sistema di illuminazione a tema PlayStation con le icone leggendarie dei tasti dei controller: x, quadrato, triangolo e cerchio. Si tratta di una fonte di illuminazione che sicuramente crea atmosfera, ma questo avviene anche grazie alle tre modalità di funzionamento: standard, intermittente e a tempo di musica grazie ai sensori del ritmo. L’alimentazione avviene tramite USB o 3 batterie AAA, mentre le dimensioni sono di 30 x 10 cm.

