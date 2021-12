Cuffie PS5 | Le migliori da regalare a Natale

È già dicembre e si avvicinano le feste natalizie, ma è da un po’ di settimane che Amazon si prepara al Natale 2021 con offerte continue, anche su prodotti come le cuffie PS5. In questo periodo di regali e compere, abbiamo deciso di offrirvi una guida puntuale sulle migliori soluzioni per qualità e prezzo che si possono trovare tra le offerte di Natale. Le migliori cuffie PS5, che siano prodotti ufficiali Sony, sistemi brandizzati PlayStation o semplicemente terze marche compatibili, consentono di ottenere il massimo possibile dall’esperienza audio dei videogiochi.

Col passare delle generazioni dei videogiochi, l’audio è diventato via via sempre più un elemento centrale dell’esperienza di gioco, fino ai giorni nostri dove avere un buon feedback acustico può fare la differenza nelle maniere più impensabili. Per fare un esempio, restando proprio in casa Sony, il nuovo Tempest Engine realizzato per PlayStation 5 regala ai videogiochi l’audio spaziale in 3D, una miglioria tecnologica che replica il funzionamento del sistema uditivo umano per registrare e posizionare i suoni in modo tale che vengano percepiti dall’orecchio come posti in uno spazio tridimensionale intorno all’ascoltatore.

I prodotti che abbiamo incluso in questa lista delle migliori cuffie PS5 comprendono sia sistemi di collegamento tramite cavo jack, sia attraverso sistemi wireless. Nel primo caso, le cuffie generalmente garantiscono un’alta fedeltà del suono e una latenza quasi nulla. Nel secondo caso invece viene privilegiata la comodità, ma non vuol dire che la qualità del suono debba risentirne per forza. Per le cuffie wireless, comunque, abbiamo selezionato i modelli con una buona durata della batteria per prolungare il più possibile questa sensazione di comodità. La maggior parte delle cuffie incluse in questo articolo, inoltre, possono prevedere anche l’utilizzo di un microfono incorporato: al giorno d’oggi le cuffie PS5 non servono solo ad avere un buon feedback audio delle esperienze di gioco, ma anche a tenersi in contatto con amici e conoscenti durante le esperienze multiplayer.

Migliori Cuffie PS5 da acquistare a Natale

Turtle Beach Recon 70N, le più economiche

Disponibili in una vasta gamma di colori, le Turtle Beach Recon 70N si aggiudicano un posto tra le migliori cuffie PS5 per la loro economicità rapportata alla qualità: parliamo di cuffie leggere e confortevoli con un design elegante, in grado di reggere a prolungate sessioni di gioco. I padiglioni degli altoparlanti hanno cuscinetti premium rivestiti in finta pelle per non dare fastidio con eventuali sudorazioni e per isolare il più possibile rumori esterni. Nonostante si trattino del modello più economico di questa lista e di Turtle Beach in generale, le Recon 70N sono rinomate per la compatibilità con qualsivoglia console, inclusa PS5, e per l’ottima qualità audio. Le Recon 70N vanno collegate esclusivamente tramite cavo jack da 3.5mm e hanno incorporato un microfono con funzionalità flip-to-mute (quando si vuole disattivare, basta ripiegarlo all’indietro).

Trust Gaming GXT 488 Forze, le più aggressive

Le cuffie Trust Gaming GXT 488 Forze hanno la licenza ufficiale PlayStation 4 ma sono perfettamente compatibili con PS5. I suoni sono gestiti in maniera nitida e potente grazie ai driver da 50mm negli altoparlanti che amplificano i bassi. I cuscinetti over-ear sono morbidi e confortevoli, oltre ad essere regolabili in diverse altezze, mentre la resistenza dei materiali è praticamente una garanzia Trust. Per collegare le GXT 488 Forze è sufficiente inserire il jack da 3.5mm all’interno del gamepad, con un cavo a treccia in nylon lungo fino a 1.2 metri che ha incorporato anche un controller del volume e del muto. Il microfono integrato monta anche un comodo filtro anti-pop.

Logitech G PRO X, le più professionali

La proposta Logitech tra le migliori cuffie PS5 è il modello G PRO X, disponibile nelle varianti Stereo e Surround. Nel primo caso, i driver PRO-G da 50mm assicurano un’immagine sonora molto limpida e precisa, con un’ottimizzazione dei bassi che elevano queste cuffie a un prodotto professionale. Anche il microfono con braccio PRO, assicura comunicazioni vocali senza problemi. I cuscinetti sono imbottiti in memory foam rivestiti in finta pelle, mentre l’intera struttura è in acciaio e in alluminio. L’elaborazione dei segnali digitali è svolta da una scheda audio esterna che si aggancia alla PS5 tramite USB e assicura inoltre un audio di gioco e un audio vocale sempre puliti, grazie anche ai profili EQ ottimizzati da professionisti eSportivi. Il modello Surround ha tutte le qualità del modello precedente, ma aggiunge un paio di tecnologie: parliamo del Blue VO!CE, un filtro rimuovibile per microfono che ottimizza la voce in tempo reale, e l’audio surround 7.1 di nuova generazione, per una percezione della posizione delle distanze sempre accurata.

Fnatic REACT, le più precise

A proposito di eSport, non potevamo inserire in questa guida alle migliori cuffie PS5 anche un prodotto brandizzato Fnatic, organizzazione eSportiva attiva da quasi 20 anni. Le Fnatic REACT, infatti, sono cuffie realizzate dagli atleti di eSport di alto livello per garantire massime prestazioni. Questi prodotti montano un driver da 53mm che offre un suono direzionale preciso e camere sonore individuali per bassi e frequenze medio-alte. I padiglioni auricolari sono realizzati in pelle sintetica super morbida e granulosa che garantisce ai suoi utenti isolamento acustico senza pressioni sulla testa, in modo da focalizzare l’attenzione nel gioco senza disturbi esterni e senza sacrificare la comodità. Il microfono staccabile ha un interruttore per mutarlo, mentre il controllo del volume è posizionato sul cavo. Il collegamento avviene tramite cavo jack da 3.5mm lungo 1.2m.

Sony Pulse 3D, le migliori

Le migliori cuffie PS5 in assoluto non potevano che essere le nuove Sony Pulse 3D, le cuffie ufficiali della next-gen targata Sony. Questi non potevano che essere i prodotti più idonei da consigliare grazie alla loro completa integrazione con i nuovi sistemi di PlayStation 5, per ora non ancora raggiunti da altre cuffie di terze marche per questa console. Le Sony Pulse, disponibili in questa guida di 2 colori, sono comode cuffie wireless con padiglioni over-ear, che sono state ottimizzate in particolare per l’audio spaziale 3D. La batteria dura circa 12 ore e la ricarica avviene tramite USB Type-C, mentre per la registrazione della voce del giocatore sono stati installati due microfoni con eliminazione del rumore, integrati e nascosti direttamente nella struttura del prodotto. In ogni caso è possibile anche collegare il PlayStation VR o altri dispositivi mobili tramite il cavo audio da 3.5mm in dotazione.

