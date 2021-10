Giochi in pixel art | I migliori del 2021

Quando ancora non esisteva la terza dimensione nel mondo dei giochi elettronici, c’era la pixel art: l’arte del disegno grafico mediante colorazione dei pixel, l’unità minima convenzionale della superficie di un’immagine digitale. Tramite la riproduzione di veri e propri mosaici luminosi, pixel dopo pixel, quadratino dopo quadratino, i più grandi sognatori del passato sono riusciti a sviluppare videogiochi che hanno fatto il corso della storia e senza i quali non saremmo mai arrivati qui oggi.

In epoca moderna, e in particolare dall’inizio della diffusione di internet, la pixel art è tornata alla ribalta. Se prima questa tecnica era limitata alle potenzialità della macchina, adesso è diventata un’espressione stilistica e artistica a tutti gli effetti, potenziata dagli aggiornamenti tecnologici di oggi che offrono una gamma di colori più vasta per cominciare, ma anche effetti grafici che esaltano la lavorazione delle visual in pixel art. In questa guida all’acquisto cerchiamo di consigliarvi i titoli più giocati in questo 2021, tra nuove uscite e vecchie glorie ancora apprezzate. Prima di passare in disamina la lista, fate anche un salto nella guida dei migliori giochi per Nintendo Switch sotto i 30 euro, i migliori giochi anime e le migliori retro console mini.

Migliori giochi in pixel art

Undertale

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android

C’è davvero bisogno di presentare un capolavoro come Undertale? Perla del mondo indipendente, questo videogioco è interamente sviluppato da un’unica persona, Toby Fox. Undertale è un RPG anti-convenzionale ricco di personaggi bizzarri ma profondi e dove non è necessario sconfiggere i nemici. Il gioco è arricchito da una grafica retrò in pixel art, da musica a 16 bit, e da tanti mini-giochi dal feel arcade che fungono da boss battle. Tenete d’occhio anche Deltarune, la nuova opera di Toby Fox che al momento ha due capitoli gratis.

Terraria

Piattaforma: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Stadia, Android, iOS

Altro titolo che non ha bisogno di troppe fanfare per essere presente tra i migliori giochi in pixel art, è l’immortale Terraria. Conosciuto come controparte in 2D di Minecraft, in realtà dietro picconate, scavi e meccaniche sandbox nasconde al suo interno una solida struttura RPG e tantissimi contenuti sempre in arrivo con aggiornamenti gratuiti. Ogni mondo generato in Terraria è una tela su cui i giocatori possono incasellare i loro blocchi fatti di pixel, tenendo sempre un piede pronto all’esplorazione del vasto mondo sopra e sotto la superficie.

Octopath Traveler

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Come sarebbe un diorama fatto di pixel? Così, come Octopath Traveler: un mondo in pixel art con la prospettiva 3D. Questo gioco sviluppato da Square Enix è un classicissimo JRPG con quella che viene definita una grafica in 2DHD, ossia visual bidimensionali ma condite da effettistica moderna come la tridimensionalità, le luci e particellari. La trama di gioco, neanche a dirlo, ruota attorno a 8 personaggi i cui affascinanti destini sono collegati tra loro nel mondo di Orsterra.

Stardew Valley

Piattaforma: PS Vita, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android, iOS

Altro gioco che sicuramente non ha bisogno di presentazioni è Stardew Valley, altro capolavoro del panorama indipendente. Si tratta di un life simulator ispirato dichiaratamente a giochi simili come Harvest Moon: un open world ambientato in una cittadina di campagna dove il giocatore deve rimettere in sesto e gestire la sua fattoria, mentre al contempo mantiene i rapporti sociali con i personaggi che abitano il posto attraverso dialoghi e missioni. La grafica in pixel art dona al titolo un carisma unico, e i leggeri elementi fantasy incrementano a dismisura l’assurda longevità del gioco.

Dead Cells

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android, iOS

È difficile definire in maniera semplice cosa sia Dead Cells. Tra i giochi in pixel art citati in questo articolo, probabilmente questo titolo è il più originale: struttura di gioco metroidvania, combattimenti da soulslike, progressione roguelike, visuale laterale e tantissime ore di divertimento. Vincitore del premio Miglior Gioco Action ai The Game Awards 2018, Dead Cells ha una trama minimalista e un’azione frenetica, e il suo gameplay è stato definito nel corso del tempo “roguevania“. Il giocatore impersona “Il Prigioniero“, un essere umanoide immortale che a ogni sua morte torna al punto di partenza, un carcere da cui cerca di scappare e da cui riparte ogni volta sempre più confuso, arrabbiato e potente.

Star Renegades

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Non è un caso se l’immagine di copertina di questa guida deriva proprio da questo gioco: Star Renegades è probabilmente uno dei giochi che ha la miglior pixel art moderna. Realizzato da Massive Damage Inc. e pubblicato da Raw Fury, si tratta di un JRPG con meccaniche roguelite. Ad accompagnare le splendide visual vaporwave in pixel art ci si mette una narrazione sci-fi ben incastrata con la ripetitività del sistema di gioco, e un sistema di combattimento a turni davvero molto profondo.

Narita Boy

Piattaforma: PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

Dalle atmosfere vapor, ci spostiamo desso in un mondo synthwave fatto di pixel art e musica a 16 bit: stiamo parlando di Narita Boy, un videogioco indie di Studio Koba e Team17 che osanna le sale giochi, gli anni ’80, e la cibernetica. Il giocatore controlla un eroe leggendario e pixelato intrappolato nel Digital Kingdom di The Creator, un genio degli anni Ottanta che creò una console di nome Narita One, il cui titolo di punta era, per l’appunto, Narita Boy. Il titolo è un gran successo commerciale, ma il codice binario riesce a collegare il mondo digitale del gioco con la realtà scatenando il caos. Al giocatore resta il compito di salvare il mondo. Menzione speciale alla colonna sonora composta dall’ormai celebre autore elettronico Salvinsky.

The Escapists 2

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android iOS

Restando in casa Team17, è giunto il momento di parlare di uno dei titoli di punta dell’azienda inglese: The Escapists fu il gioco che aprì agli occhi del mondo le potenzialità da publisher di Team17 nel panorama indipendente, dopo decenni passati quasi esclusivamente sui giochi di Worms. The Escapists è un RPG con visuale dall’alto e grafica in pixel art il cui giocatore prende il ruolo di un detenuto col compito di evadere da diverse prigioni alleandosi con gli altri prigionieri e coi poliziotti. Al giocatore è concessa una libertà assoluta in quanto può servirsi di qualunque cosa o persona per arrivare al suo scopo. Il seguito, The Escapists 2, mette in gioco anche un crafting system che consente di creare oggetti.

