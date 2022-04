Gli ultimi anni ci hanno regalato numerose nuove proprietà intellettuali di livello. Basti ad esempio pensare a Sekiro, Death Stranding, Returnal, Deathloop e molti altri ancora. Un filone accompagnato non solo dai seguiti di celebri saghe, vedi Halo Infinite o Ratchet & Clank Rift Apart, ma anche da tutta una serie di Remastered, ossia dei videogiochi di qualche tempo fa riproposti con un impianto grafico aggiornato e, talvolta, anche qualche pezzo di gioco in più.

Di videogiochi Remastered ce ne sono di molti tipi, come ad esempio la riproposizione arricchita di un qualcosa di tutto sommato recente come Mario Kart 8 Deluxe, che il recupero di un’opera con qualche anno in più sulle spalle, lanciandola magari anche su una famiglia di piattaforme completamente nuova, come nel caso di Alan Wake Remastered. Insomma, di videogiochi Remastered sul mercato ce ne sono al giorno d’oggi decisamente tanti e non tutti ugualmente validi: proprio per questo motivo abbiamo raccolto in questa lista quelli che per noi sono i migliori videogiochi Remastered, in modo tale da aiutarvi a fare una scelta il più oculata possibile.

Migliori videogiochi Remastered

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Come meglio aprire una qualsiasi lista di consigli all’acquisti a tema videoludico se non con una vera e propria icona del medium come Super Mario? Se siete alla ricerca di un ottimo videogioco Remastered e possedete Nintendo Switch, non possiamo fare a meno di consigliarvi l’incredibilmente divertente Super Mario 3D World, che in questa edizione contiene anche la piacevolissima espansione Bowser’s Fury. Insomma, una vera e propria offerta da non rifiutare.

Alan Wake Remastered

L’originale Alan Wake è stato senza ombra di dubbio alcuno una delle esclusive più riuscite e intriganti di Xbox 360. Una storia misteriosa e accattivante, delle meccaniche basate sulla luce e un personaggio particolarmente iconico: l’opera di Remedy ha saputo ai tempi decisamente convincere i giocatori, che possono ora rimmergersi in questo grande gioco grazie a Alan Wake Remastered. Una versione tecnicamente aggiornata del grande classico, che sbarca per la prima volta anche su PS4 e PS5, aprendosi così a tutto un pubblico che non era ancora riuscito ad approcciarsi a tale incredibile avventura.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Con Final Fantasy VII Remake Intergrade entriamo in un caso limite, quasi più unico che raro. La versione PS5 e PC del gioco, che allunga il proprio nome originale con Intergrade, è infatti nientepopodimeno che una remastered di un remake. Un qualcosa di tanto particolare quanto di comunque valido, visto che la fatica di Square Enix è un gioco di tutto rispetto, dotato di un ottimo gameplay, una buona narrativa e, in questa versione, anche di un aspetto tecnico migliorato e più solito. Ad arricchire ulteriormente il tutto è poi un DLC aggiuntivo dedicato a Yuffie, con Final Fantasy VII Remake Intergrade che può quindi di tutto diritto inserirsi tra quelli che sono i migliori videogiochi remastered del momento.

Nier Replicant Ver.1.22474487139…

Nier Replicant Ver.1.22474487139… non è esattamente una Remastered, dato che va a migliorare non solo a livello tecnico l’originale opera, ma abbiamo deciso di inserirla lo stesso per permettere a molti di poter scoprire con mano la bellezza di quanto creato da Yoko Taro. Se insomma non avete ancora avuto modo di avvicinarvi a questa splendida saga, Nier Replicant Ver.1.22474487139 è qualcosa che vale decisamente la pena di essere giocato. Perdonateci questa piccola digressione in tema Remastered, ma, fidatevi di noi, ne vale la pena.

Mass Effect Legendary Edition

Al mondo esistono due tipologie di persone: chi ha giocato la saga di Mass Effect e chi non l’ha ancora fatto. Se per qualche sciagurato caso non vi siete ancora avvicinati a questa incredibile epopea, la Mass Effect Legendary Edition vi permetterà di vivere i tre capitoli principali della serie con un aspetto grafico aggiornato, regalandovi centinaia di ore di gioco di grandissima qualità. Se invece ci avete già giocato: riuscite davvero resistere alla voglia di farvi un altro giro in questa bellissima trilogia marchiata Bioware?

Mario Kart 8 Deluxe

Inserire in una lista dei migliori videogiochi remastered Mario Kart 8 Deluxe può per molti sembrare strano. L’irresistibile kart game di Nintendo è però in realtà originariamente uscito su Nintendo Wii U, con l’attuale versione Switch che gode quindi di tutta una serie di miglioramenti tecnici, oltre che contenutistici, rispetto a quella originale. Remastered o meno, in ogni caso Mario Kart 8 Deluxe è un gioco talmente bello e divertente che aggiungerlo in qualsivoglia lista di consigli per gli acquisti non è mai un errore fino in fondo. Insomma, che aspettate a prendere parte a qualche adrenalinica gara in compagnia di Mario e amici?

The Last Of Us Remastered

Uscito come canto del cigno dell’apprezzata PS3, The Last of Us si è subito imposto come un capolavoro senza tempo, capace di unire una narrativa di livello con un impianto ludico radente la perfezione. Un vero e proprio successo, bissato poi anche dal secondo capitolo, che può ora essere giocato sia su PS4 che su PS5 in una versione rifinita e più fluida grazie a The Last of Us Remastered. Un grande gioco e in versione migliorata: che volere di più?

GTA The Trilogy The Definitive Edition

Sebbene abbia avuto inizialmente qualche problema tecnico, non potevamo non inserire in questo articolo contenente i migliori videogiochi remastered sul mercato la GTA The Trilogy The Definitive Edition. Del resto dove è possibile trovare in un unico pacchetto tre mostri sacri del medium come GTA III, GTA San Andreas e GTA Vice City? Insomma, tre grandissimi giochi con una nuova veste grafica rivisitata in un unico pacchetto, pronti a fare la gioia non solo di tutti coloro che sono cresciuti con tali titoli ma anche di chi ancora non ha avuto la fortuna di metterci le mani sopra.

Come scegliere i migliori videogiochi Remastered

Andare a scegliere quelli che sono i migliori videogiochi Remastered sul mercato non è certo un’impresa semplice. Gli aspetti da tenere in considerazione sono infatti molteplici, a partire ovviamente da quello più soggettivo, ossia il gusto personale. Proprio per cercare di farvi orientare più agilmente nella vostra ricerca, abbiamo quindi selezionato una serie di semplici ma utili consigli in grado di farvi trovare quelli che sono i migliori videogiochi Remastered per ogni palato.

Remastered o Remake?

Prima di andare a vedere quelli che sono i consigli e le indicazioni per orientarvi al meglio, è cosa buona e giusta fare una piccola chiosa su cosa si intende per Remastered e la sua differenza da un Remake. Sebbene il confine tra le due sia estremamente labile, è possibile comunque distinguerle con un po’ di attenzione. Una Remastered è un’operazione che va in ambito ludico a migliorare soprattutto l’aspetto tecnico/grafico del gioco, aumentandone risoluzione, framerate e qualità generale, vedi Alan Wake Remastered. Un Remake, invece, va pesantemente a influire anche su altri aspetti, anche narrativi e di gameplay, risultando più come una rivisitazione che un’opera di restauro. Questo è ad esempio il caso di Final Fantasy VII Remake ma se volete scoprire quali sono i migliori remake del momento, abbiamo realizzato anche una guida apposita.

Genere

De gustibus non est disputandum e non saremo mica certo noi a tradire questo saggio detto. Proprio per tale motivo in tale elenco dei migliori videogiochi Remastered sul mercato abbiamo deciso di includere giochi appartenenti a quanti più generi possibile, per andare appunto a soddisfare ogni gusto. Dal racing game, come Mario Kart 8 Deluxe, fino a un action-TPS come The Last Of Us Remastered, passando anche per Nier Replicant Ver.1.22474487139…. Insomma, ce n’è per tutti.

Piattaforma di gioco

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC: per non lasciare fuori nessun videogiocatore abbiamo cercato di inserire in questa lista dei migliori videogiochi Remastered titoli appartenenti a quante più console possibili, in modo tale da consentire a chiunque di poter riscoprire un grande classico del passato più o meno recente in una versione tecnicamente aggiornata.

Prezzo

Non potevamo ovviamente non considerare in questo elenco anche il prezzo, ossia quella che è per molti una delle variabili più fondamentali nella scelta di un titolo. Abbiamo quindi prediletto collection, contenenti più giochi in un unico pacchetto come GTA The Trilogy The Definitive Edition, o grandi giochi a prezzo budget, come Alan Wake Remastered. Tale scelta non ci ha comunque inibito dall’includere titoli dall’indubbio valore ma dal prezzo più alto, vedi Mario Kart 8 Deluxe. Insomma, abbiamo tenuto in considerazione il prezzo, ma anche la qualità.