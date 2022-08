Nuovo mese, nuova ondata di mod da parte della community di Minecraft. La community si è come sempre sbizzarrita nella creazione di contenuti originali per il già infinito sandbox, e grazie a loro possiamo avere nuove sfide nelle quali cimentarci qualora la versione base del gioco stia iniziando a diventare monotona. E dopo aver visto le migliori mod di giugno, vediamo cos’ha in serbo per noi il mese di luglio 2022.

Nei seguenti paragrafi troverete una lista di 10 mod uscite durante tutto luglio che riteniamo essere le migliori. Abbiamo cercato di raccogliere le mod più variegate tra loro, così da potervi fornire più libertà di scelta. Non vi resta, quindi, che provare quelle che vi interessano di più!

In questo articolo saranno presenti sia mod per Forge che mod per Fabric (o entrambi). Se non siete familiari con l’installazione delle mod su Minecraft e avete bisogno di un piccolo aiuto, vi lasciamo di seguito la nostra guida apposita per scaricare le mod.

#1 — Dreamland Biomes

Modloader: Forge

Versione: 1.9

File aggiuntivi: GeckoLib, TerraBlender

Data di uscita: 2 luglio 2022

Minecraft

La Dreamland Biomes, come suggerisce il nome, va ad aggiungere nuovi biomi all’interno del gioco, con lo scopo di andare a spezzare il realismo del gioco per implementare un po’ di fantasy aggiuntivo. Stiamo parlando di ben tre biomi differenti, di cui due in superficie e uno nel sottosuolo. I biomi all’aperto sono una pacifica foresta di ametista con colori molto accesi e un deserto di colore predominantemente viola e piuttosto ostile. Il bioma sotterraneo, invece, è un covo di larve che attaccheranno il giocatore non appena lo scoveranno, ma che può anche contenere risorse utili.

La mod ovviamente non si limita soltanto a implementare nuovi biomi: come già detto nel paragrafo precedente, aggiunge anche nuovi mob e animali, ognuno dei quali ha una funzione ben specifica. Se ad esempio le larve fungono come nemiche, ci saranno invece le tartarughe di opale che potranno essere cavalcate. Sono poi presenti anche moltissimi nuovi oggetti decorativi e nuovi tipi di alberi (il che significa ancora più oggetti decorativi), e persino un nuovo pezzo d’armatura. Ci teniamo anche a specificare che la mod è ancora in aggiornamento, e che quindi nuovi contenuti sono sicuramente in arrivo.

#2 — More Frogs

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.9

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 12 luglio 2022

Minecraft

Anche questa mod è facilmente intuibile dal titolo: la More Frogs sfrutta i nuovissimi animali aggiunti nell’ultimo aggiornamento di Minecraft, ossia le rane, e va a farle diventare ancora più interessanti. Al momento, infatti, nella versione originale del gioco esistono soltanto 3 varianti di rane, mentre questa mod va ad aggiungerne ben 9 in più! Tutte queste saranno differenti in base al bioma di origine, e al momento esistono diversi tipi di rane per tutti i biomi freddi, quelli del Nether e persino per l’End.

Ognuna delle nuove rane, inoltre, ha diete differenti e può droppare diversi oggetti, proprio come quelle del gioco originale. Le rane della giungla, ad esempio, mangiano gli Slime piccoli e droppano Cacao, oppure le rane dei biomi freddi mangiano gli Slime piccoli e droppano Ghiaccio. Questi animaletti saltellanti si mimetizzano quindi benissimo all’interno di Minecraft, e quasi sembrano parte integrante della versione vanilla del sandbox.

#3 — Spellbound Weapons

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19 / 1.19.1

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 1 luglio 2022

Minecraft

Questa nuova mod implementa tantissime nuove armi all’interno di Minecraft, che vanno a cambiare totalmente lo stile di combattimento. Le nuove armi al momento sono ben 21 e includono spade, balestre, bacchette magiche, falci, coltelli e altro. Tutte queste armi possono essere trovate in giro per il vostro mondo, ad esempio in una cesta di un dungeon, di un villaggio, di templi e in altre località.

Le armi, che esteticamente sono già molto fighe, non si limitano a essere dei semplici reskin delle spade del gioco originale. Queste infatti non solo presentano dei design originali, bensì aggiungono anche un set di nuove abilità. Ad esempio ci sono armi che applicano l’effetto del Wither ai nemici, altre che sparano un raggio perforante, che attirano o spingono i mob o che addirittura usano frecce esplosive. E questi sono soltanto alcuni degli effetti presenti, per cui provate solo a immaginare cos’altro possa avere in serbo questa mod!

#4 — Immersive Paintings

Modloader: Forge/Fabric

Versioni: 1.19 / 1.18.2 / 1.16.5

File aggiuntivi: Fabric API (per Fabric)

Data di uscita: 3 luglio 2022

Minecraft

Se state cercando una mod che possa rendere i quadri all’interno del gioco un po’ più interessanti, questa è l’opzione adatta. La Immersive Paintings introduce un singolo crafting al gioco per creare un quadro molto speciale: questo potrà infatti essere personalizzato con diverse moltissime immagini già presenti con l’add-on, permettendo al giocatore di decorare la casa con moltissimi quadri diversi. In più, cosa più importante, è anche possibile caricare le proprie immagini, sia dal proprio PC che dal web tramite link.

La personalizzazione offerta da questa mod però non finisce qui: è infatti possibile anche scegliere la risoluzione, le dimensioni, l’intensità dei colori e lo zoom di ciascuna immagine che viene caricata dal giocatore. E come dulcis in fundo, anche la cornice può essere modificata con più di 20 design diversi ispirati ai blocchi già esistenti all’interno di Minecraft. Insomma, la mod si rivela un fantastico alleato per chi adora addobbare i muri delle proprie costruzioni con originalità e creatività.

#5 — Apollo’s Additional Structures

Modloader: Forge/Fabric

Versioni: 1.19 / 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 5 luglio 2022

Minecraft

I mondi di Minecraft stanno iniziando ad annoiarvi? Questa mod nasce proprio con l’intento di aggiungere qualcosa in più durante l’esplorazione, per cui potrebbe fare al caso vostro. Apollo’s Additional Structures è un add-on molto semplice che va a implementare piccole strutture sparse per l’intero mondo di gioco e che potrete trovare in qualsiasi momento durante il vostro cammino, e perché no, anche usarle come dimore temporanee.

Le strutture aggiunte da questa mod sono ben studiate per ciascun bioma, per cui non ci sarà il rischio di incappare in qualcosa di assurdo come una casa di ghiaccio nel deserto. Ogni struttura è infatti pensata per un bioma differente, e ognuna di queste presenta caratteristiche differenti. Potreste incappare in pozzi, piantagioni, falò o piccole casette, quest’ultime anche dotate di stazioni di crafting. E chissà che magari troviate proprio la fornace di cui avevate bisogno durante la vostra esplorazione!

#6 — Flower Patch

Modloader: Forge/Fabric

Versioni: 1.19.1 / 1.19 / 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 8 luglio 2022

Minecraft

La Flower Patch è una semplicissima mod che implementa una meccanica piccola ma perfetta per chi, durante la decorazione delle proprie strutture, fa sempre molta attenzione a riporre la cura adatta nei dettagli. Se avete sempre voluto piazzare più di un fiore su un singolo blocco, questo add-on ha finalmente soddisfatto il vostro desiderio.

La mod permette al giocatore di piazzare fino a 4 fiori sullo stesso blocco. Purtroppo non è possibile mischiare i tipi di fiori, ed è quindi possibile accumulare su un singolo blocco soltanto quelli dello stesso genere. Ad ogni modo, poter piazzare più fiori insieme è già abbastanza per poter dar sfogo ulteriormente alla nostra creatività, anche se di poco.

#7 — Spice of Life: Sweet Potato Edition

Modloader: Forge

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 11 luglio 2022

Minecraft

Questa mod è indubbiamente tra le più interessanti del mese. L’add-on introduce al gioco una meccanica che può risultare estremamente utile durante la nostra avventura, e che in più può rendere nuovamente intrigante il sistema della fame. Se infatti a un certo punto della partita procurarsi il cibo per sopravvivere diventa fin troppo semplice, con questa mod il processo diventa nuovamente stimolante.

La mod incoraggia a inserire cibi diversi nella dieta del giocatore. Come lo fa? Semplice: mangiando alimenti differenti si possono ottenere diversi bonus, che vanno da cuori aggiuntivi fino a buff alla forza, alla rigenerazione e ad altre statistiche. Raggiungere questi bonus però non è così facile: non basta, infatti, mangiare semplicemente cibi differenti in una botta sola, bensì c’è bisogno di mantenere attivamente una varietà nella propria dieta, altrimenti i punti racimolati per ciascun buff andranno persi. Se quindi pensavate di cavarvela con bistecche cotte per sempre, questa mod invece tenterà di mettervi alla prova rendendo il processo più arduo.

#8 — Nock Enough Arrows

Modloader: Forge

Versioni: 1.19 / 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 11 luglio 2022

Minecraft

Proprio come la spada, per qualcuno anche gli archi e le balestre possono presto diventare noiosi all’interno di Minecraft, persino dopo averli provati con differenti incantesimi e frecce. E se fosse possibile avere ancora più frecce differenti, oltre a quelle già presenti? La Nock Enough Arrows serve proprio a questo: con l’aggiunta di oltre 20 frecce totalmente diverse l’una dall’altra, il combattimento a distanza nel sandbox non è mai stato così entusiasmante.

Le frecce possono essere create dal Fletching Table, che grazie a questa mod quindi ottiene finalmente un’utilità concreta, e se ne possono creare veramente di tutti i tipi. Da quelle che esplodono a quelle che rimbalzano, fino a quelle più potenti in acqua e a quelle che possono attraversare i muri; queste sono soltanto alcune di queste nuove frecce, che vanno a implementare una miriade di meccaniche interessanti e a rendere il gameplay decisamente molto più intrigante e interessante.

#9 — Transparent Armor

Modloader: Fabric

Versione: 1.19

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 6 luglio 2022

Minecraft

È scontato che l’armatura su Minecraft sia estremamente essenziale per potersi addentrare nel proprio mondo di gioco senza problemi, ma c’è chi preferirebbe trovare una via di mezzo per non dover coprire la sua skin. Questa semplicissima mod farà sicuramente piacere a molti di questi giocatori: con la Transparent Armor è infatti possibile rendere totalmente invisibili le nostre armature, senza ovviamente andare a intaccare i valori di difesa.

Con questa mod viene introdotto il Transparent Ingot, ricavabile cuocendo il vetro in una semplice fornace. Per ottenere un’armatura invisibile è sufficiente mettere il pezzo di armatura all’interno di un banco da forgiatura assieme a un Transparent Ingot, ed ecco che questa diventerà, appunto, trasparente una volta indossata. È ovviamente possibile farlo con qualsiasi tipo di armatura (persino con il carapace di tartaruga), e come detto precedentemente queste non verranno intaccate in alcun modo, se non per il lato estetico.

#10 — Caveopolis Mod

Modloader: Forge

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 2 luglio 2022

Minecraft

L’ultima mod di questa lista va a ad aggiungere un grosso quantitativo di nuovi blocchi decorativi. In particolare implementa tutte le colorazioni del gioco anche ai blocchi di pietra, con annessi scalini e lastre. Questo add-on è quindi il sogno di tantissimi builder, che adesso possono sbizzarrirsi nelle loro costruzioni anche con questo tipo di blocchi.

La mod si concentra appunto sul rendere i blocchi di pietra più interessanti per la costruzione, ma le aggiunte non finiscono qui: ci sono altri oggetti che vengono implementati da questa mod, come ad esempio torce, crafting table e altri oggetti di questo genere in pietra. Una mod quindi concentrata sul lato estetico, che può contribuire a rendere molto più vivaci le vostre strutture.

Questa era la nostra top 10 di mod più interessanti per il mese di luglio. Ne conoscevate già qualcuna? Oppure le proverete anche voi? Fatecelo sapere con un commento, e nel frattempo vi diamo appuntamento al prossimo mese!