Uno dei tratti più divertenti nella dimensione online di Call of Duty: Modern Warfare 2 risiede nei cosiddetti “killstreaks” escogitati dagli appassionati per “rompere” il gioco, generando punteggi assurdi e reazioni irripetibili. Una cosa del genere è successa recentemente, con alcuni giocatori che sono riusciti ad unire in un unico e temibilissimo attacco la Sentry Gun e il Recon Drone. Volete vedere il risultato?

Avete capito bene, alcuni giocatori di Modern Warfare 2 sono riusciti a fondere l’infallibilità della Sentry con la libertà di volo che solamente il drone radiocomandato può consentire. Ne è fuoriuscito un approccio offensivo relativamente difficile da prevedere ed estremamente preciso dal punto di vista delle singole e ripetute esecuzioni.

Questa “nuova trovata” del tutto imprevista si lega innanzitutto alla singola abilità di chi sta giocando nell’ottenere contemporaneamente le due ricompense suddette. Una volta raggiunte le uccisioni richieste basterà posizionare il drone sulla propria torretta per poi raccogliere e chiamare nuovamente l’equipaggiamento in game vicino all’ombra del drone. Quest’operazione dovrebbe portare a una nuova arma fluttuante che fonde entrambi gli strumenti in un approccio alla guerra totalmente folle e libero dalle regole della fisica.

Curiosamente la community di Modern Warfare 2 non ha reagito malamente alla cosa, commentando il video, postato su Reddit dall’utente r/ModernWarfareII, in cui viene mostrata con trasporto e approvazione. Oltre a divertire, ovviamente, un’idea del genere, messa in pratica in questo modo, sicuramente non durerà per sempre, anche perché si tratta di una vera e propria forzatura nella struttura di gioco e nelle possibilità che offre ai singoli giocatori. Avendo assistito alle varie modifiche apportate negli scorsi mesi, dovute a vari bug e glitch, non confidiamo in una sua permanenza duratura.

La reazione generale a questa sorta di “glith letale”, però, dimostra ancora una volta l’attaccamento dei fan a questo videogioco che nel tempo, anche a discapito delle varie problematiche, ha continuato a vendere e vendere.