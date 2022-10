Manca sempre meno al debutto di Call of Duty Modern Warfare 2. Il gioco di casa Infinity si prepara a debuttare il 28 ottobre 2022 su console PlayStation, Xbox e PC. Nonostante siano già stati chiariti diversi aspetti fondamentale del titolo, uno resta ancora più o meno sconosciuto, ovvero il supporto post lancio. Ora però, almeno secondo un leak pubblicato da Hope, utente Twitter e insider vicino alla serie di Activision, potremmo aver scoperto una parte dei contenuti in arrivo post lancio.

Andiamo con ordine: sappiamo bene che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà supportato per diverso tempo da Activision, probabilmente con un Battle Pass. Secondo le informazioni ottenute da Hope, in realtà oltre al classico pass stagionale il publisher sta pensando di pubblicare due pacchetti contenenti le mappe dei precedenti capitoli. L’iniziativa andrebbe a celebrare i vent’anni della serie e al centro dell’attenzione di questi map pack ci sarebbero tutti i playground del vecchio titolo della serie Modern Warfare (datato 2009 e di recente rimasterizzato), più alcuni provenienti da altri titoli della serie sviluppati da Treyarch.

La situazione è ovviamente ancora complessa e non è ben chiaro se questo piano si tramuterà in realtà con tutte queste informazioni. L’unico elemento praticamente certo, almeno secondo Hope, è il metodo di distribuzione dei pacchetti delle mappe: non dovrebbero essere incluse nel pass stagionale, ma essere disponibili esclusivamente a pagamento.

MORE NEWS To celebrate 20 years of Call Of Duty, a PAID "greatest hits map pack" is in development. On top of MW2 (2009) maps, these would also include other classic maps from Infinity Ward, Treyarch & Sledgehammer's catalogue. Meant to be released for MWII Year 2. https://t.co/Prtn1kAIqn — Hope (@TheGhostOfHope) October 5, 2022

Al momento come vi abbiamo accennato siamo ancora nel campo dei rumor e delle indiscrezioni. Le voci di corridodio comunque sia tendono molto spesso a essere vicini alla realtà, soprattutto quando si parla di giochi come Call of Duty. Il nostro consiglio è quello di attendere eventuali annunci ufficiali, che potrebbero arrivare solamente nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.