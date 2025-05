Se siete fan della caccia ai mostri e desiderate immergervi in una nuova avventura mozzafiato, questa è l'occasione perfetta per voi. Monster Hunter Wilds: Lenticular Edition per PS5 è attualmente disponibile su Amazon a soli 69,99€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 85,99€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per tutti gli appassionati della celebre saga Capcom.

Monster Hunter Wilds: Lenticular Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Lenticular Edition si distingue per l'esclusiva copertina lenticolare, un'aggiunta da collezione che impreziosisce ulteriormente il titolo. In Monster Hunter Wilds (qui trovate la nostra recensione completa), vestirete i panni di un cacciatore al servizio di una Commissione di Ricerca incaricata di esplorare le misteriose Terre Proibite. Si tratta di una nuova frontiera brulicante di pericoli e meraviglie naturali, dove biomi dinamici cambiano radicalmente aspetto tra stagioni vivaci e climi estremi.

Accanto a voi ci sarà un cast di personaggi carismatici: dal fedele compagno Palico, alla determinata assistente Alma, alla fabbro Gemma e al criptico Nata. Insieme affronterete le sfide di un mondo vivo, popolato da nuovi mostri e creature selvatiche, dotati di comportamenti realistici e attacchi unici, capaci di mettervi alla prova a ogni passo.

Un aspetto particolarmente interessante è il multiplayer crossplay, che consente di unirsi a un massimo di tre amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Questo rende l'esperienza di gioco ancora più accessibile e coinvolgente, sia in solitaria che in cooperativa.

Grazie al prezzo promozionale di 69,99€, Monster Hunter Wilds: Lenticular Edition per PS5 rappresenta un'occasione straordinaria per entrare fin da subito in una delle avventure più attese del panorama videoludico. Se amate la serie o desiderate scoprire cosa rende unico questo franchise, questa edizione speciale è la scelta giusta per voi.