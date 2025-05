Se il vostro controller DualSense per PS5 ha iniziato a mostrare segni di cedimento o semplicemente desiderate rinnovare la vostra esperienza di gioco, questa è l’occasione giusta. In occasione dei Days of Play, è arrivata un’offerta imperdibile che vi permetterà di sostituire il vostro vecchio controller con uno nuovo e stiloso a un prezzo scontato. Parliamo del DualSense in colorazione Sterling Silver, un'edizione che unisce eleganza e funzionalità, ora disponibile con 20€ di sconto.

Vedi offerta su Amazon

Playstation 5 Dualsense, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DualSense è molto più di un semplice controller: grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, rivoluziona il modo in cui interagite con i vostri giochi preferiti. Ogni sensazione, ogni colpo, ogni vibrazione viene restituita con una precisione sorprendente, immergendovi completamente nell’azione. E con il nuovo design Sterling Silver, potrete aggiungere un tocco di classe alla vostra postazione di gioco.

Durante il periodo promozionale Days of Play, il controller DualSense Sterling Silver è disponibile a soli 59,99€ invece di 79,99€. Un’occasione perfetta per risparmiare senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni che solo il DualSense sa offrire. Non è solo un cambio estetico: è un vero e proprio upgrade della vostra esperienza di gioco.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: le offerte Days of Play durano solo per un periodo limitato. Che siate giocatori occasionali o appassionati irriducibili, avere un controller affidabile e performante è essenziale. Fatevi (o fate) un regalo e scoprite quanto può essere coinvolgente giocare con il DualSense Sterling Silver.