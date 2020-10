Mortal Kombat 11: Stallone in azione nel gameplay trailer di Rambo

Mortal Kombat ci ha sempre abituati a degli ospiti di eccezione. Questo capitolo non ne è esente e dopo l’arrivo di Terminator, Robocop (delle proprie icone anni ’80) non poteva mancare uno dei personaggi più caratteristici di Sylvester Stallone: Rambo. Annunciato assieme a due combattenti di eccezione della vecchia guardia come il ninja della pioggia Rain e la sensuale e fatale Mileena, il personaggio cinematografico è pronto a mostrarci il suo potenziale in Mortal Kombat 11 che a quanto pare non è ancora pronto a lasciare la scena dei picchiaduro moderni.

Proprio in queste ore è stato rilasciato il trailer gameplay di Rambo, in cui possiamo ammirare il suo moveset di armi in tutta la sua bellezza oltre alla sua spettacolare fatality. Il suo equipaggiamento comprende il classico coltello da guerra ed il suo arco da ordinanza, quest’ultimo protagonista della tremenda Fatal Blow. Come ben sapranno i fan della serie cinematografica, la sua esperienza da veterano di guerra lo rende abilissimo anche nell’uso di trappole di ogni tipo. Banco alle ciance, vi lasciamo proprio qui di seguito il trailer ufficiale pubblicato dai ragazzi di NetherRealm Studios. Buona visione.

Il Kombat Pack 2 uscirà insieme a una nuova edizione chiamata Mortal Kombat 11 Ultimate, che vedrà la luce il prossimo 17 novembre 2020. Questa nuova versione includerà il classico gioco base, i due Kombat Pack e l’espansione Aftermath (potete leggere la nostra recensione a riguardo). Infine NetherRealm Studios ha anche rivelato che ci saranno degli aggiornamenti gratuiti per le versioni del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questo nuovo personaggio? Vi piace l’idea di vedere combattenti provenienti da altri “universi”? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Mortal Kombat 11 ed i suoi eventuali futuri DLC.