Moss raggiunge uno strepitoso traguardo in attesa del secondo capitolo

Nelle ultime ore siamo venuti a sapere che Moss, così come GORN, è riuscito a totalizzare numeri decisamente ottimi per essere un titolo in VR. I due giochi, rilasciati nel 2018 e nel 2019, hanno ottenuto rispettivamente ben 22,5 e 12 milioni di dollari di ricavati, come chiaro segnale del loro successo. Entrambi sono riusciti a raggiungere l’incredibile traguardo del milione di copie vendute, un record davvero importante per opere in VR.

Il risultato è stato dovuto soprattutto allo sviluppo su più piattaforme: Moss e GORN, infatti, sono stati pubblicati con il tempo su differenti sistemi, includendo quindi PC VR, PlayStation VR e Oculus Quest. Questo traguardo mette in mostra l’importanza del rilascio su quante più piattaforme possibile, al fine di massimizzare le vendite. Ricordiamo Moss in modo particolare perché è stato tra i più importanti protagonisti del parco titoli di PlayStation VR, tornatosi a mostrare con il secondo capitolo proprio durante l’ultimo State of Play.

Pubblicato come esclusiva temporale per il visore targato PlayStation, si stima che il titolo sia stato capace di totalizzare ben 22,5 milioni di dollari in ricavi, vendendo una media di 24 mila unità al mese solo su PlayStation VR, con circa 5500 copie vendute al mese su Oculus Quest. Discorso simile per GORN, rilasciato in early access su Steam nel 2017 per poi raggiungere la versione 1.0 due anni dopo. Gli sviluppatori hanno confermato di aver raggiunto le 50 mila unità vendute agli inizi del 2018, con una media di circa 7000 copie acquistate dai giocatori al mese.

Parliamo indubbiamente di risultati ottimi, ma che continuano a impallidire di fronte al continuo successo di Beat Saber, titolo immancabile per gli amanti del VR e che tutti noi abbiamo giocato almeno una volta, con le sue 121 mila unità vendute al mese e i 180 milioni di dollari di ricavi fino a inizio 2021. Il mercato VR dimostra di poter continuare a crescere, con sempre più persone interessate alle sue potenzialità e dispositivi in arrivo, come il possente HTC Vive Pro 2. Se avete un visore VR, quali sono i titoli che più vi sono piaciuti? Fatecelo sapere con un commento!