Il lancio di Need for Speed Unbound è sempre più vicino e Criterion Games e EA non smettono di diffondere nuovi contenuti. Lo storico marchio di giochi racing è pronto a tornare con uno stile decisamente innovativo che richiama la cultura dei graffiti e, per certi versi, del fumetto. Adesso possiamo assistere ad un nuovo trailer che, oltre a mostrare alcune immagini di gameplay, mostrano anche una versione in game del rapper A$AP Rocky.

La star, infatti, ricoprirà un ruolo all’interno del gioco e si mostra in alcune scene che fanno da contorno ad una delle modalità del nuovo Need for Speed Unbound. Takeover, infatti, sarà una delle tipologie di gara che potremo affrontare nel nuovo capitolo della serie. Qui, ci troveremo a dimostrare le nostre abilità nella derapata tramite combo sempre più lunghe e complesse. Tuttavia, la modalità si distingue dalle classiche gare di derapata che i fan conoscono bene per alcune aggiunte.

In Takeover, infatti, i giocatori dovranno sì fare delle combo di lunghe sgommate messe una dietro l’altra ma avranno anche una serie di ostacoli sul loro percorso. Infatti, questa nuova modalità per Need for Speed Unbound ci porterà anche a dover abbattere dei birilli durante le nostre combo in modo da accumulare punteggio aggiuntivo. In questo scenario, all’interno del trailer, A$AP Rocky passa dal deriderci suggerendo che guidiamo peggio di sua nonna, fino a riconoscere la nostra superiorità, quantomeno nei confronti dell’anziana.

Need for Speed Unbound sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PlayStation, Xbox e PC. Criterion Games e EA hanno, inoltre, messo in commercio una edizione limitata chiamata Palace Edition. Tutte le versioni del gioco sono già prenotabili sui vari store e sono disponibili anche su Amazon. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine virtuali per non perdervi i prossimi trailer del gioco che, certamente, non smetteranno di arrivare.