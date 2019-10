Ninja è completamente innamorato di Fortnite 2

Il famosissimo streamer Ninja afferma di essere completamente innamorato di Fortnite 2, la nuova versione del battle royale di Epic Games.

Fortnite 2, la nuova versione dell’amato battle royale di Epic Games, ha portato con sé molteplici novità. I giocatori di tutto il mondo hanno gioito, avendo finalmente qualcosa di completamente nuovo con il quale giocare. L’isola di Fortnite 2 include infatti nuove meccaniche di gioco, oltre a nuovi luoghi (che potete scoprire nella loro versione italiana nel nostro articolo dedicato). I fan sono colpiti dai cambiamenti, ma qual è il responso degli streamer? Non conosciamo il pensiero di tutti, ma sappiamo cosa ne pensa Ninja, nome d’arte di Tyler Blevins.

Lo streamer di Mixer, ex-Twitcher, ha affermato di essere innamorato di Fortnite 2. Non ha ampliato il suo commento, ma è comprensibile: la nuova versione è disponibile da pochissimo e di certo avrà molto più da dire andando avanti. Sappiamo bene che Ninja non si trattiene quando vuole criticare, quindi un complimento da parte sua è qualcosa di sentito.

Ninja, in modo indiretto, è stato anche al centro di un piccolo evento legato a Twitch. Uno streamer, tale Ranger, ha nominato Tyler durante una diretta ospitata sul canale ufficiale di Twitch: dopo di che ha avuto solo pochi secondi per rendersi conto dell’errore prima di essere disconnesso. Un incidente strano, che fa pensare che Twitch non voglia associare Ninja alla propria piattaforma ora che è passato a Mixer.

Blevins non ha però commentato l’accaduto, mossa comprensibile visto che non dipende in alcun modo da lui. Il passaggio a Mixer, ricordiamo, non pare essere stato condizionato da motivi economici ma unicamente dalla necessità di Ninja di divenire più indipendente.