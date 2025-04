Nintendo Direct 2 aprile: recap di tutti gli annunci

L'attesa è finalmente terminata per milioni di appassionati Nintendo che hanno seguito con trepidazione l'ultimo Direct dedicato all'erede di Switch. Il colosso giapponese ha svelato i primi dettagli sulla sua prossima console, confermando ufficialmente il nome Nintendo Switch 2 e presentando una lineup di titoli che accompagneranno il lancio previsto per la primavera 2025.

Di seguito trovate un riassunto di tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento, in ordine cronologico. Buona lettura!

Mario Kart World

Mario Kart World è il capitolo più recente della serie e il primo titolo di lancio per Switch 2, con una novità rivoluzionaria: si potrà guidare ovunque" Nel corso della campagna, non ti limiterai a passare da una pista all'altra, ma potrai esplorare liberamente il mondo di gioco, compreso il fuoristrada. La vera grandezza di questo mondo, però, resta ancora un mistero.

Durante lo streaming sono stati mostrati 24 piloti, condizioni meteo dinamiche che cambiano a ogni gara e molto altro.

Ulteriori dettagli su Mario Kart World verranno svelati nel Nintendo Direct dedicato del 17 aprile. Nel mentre, potete vedere il trailer ufficiale qui.

Aggiornamenti sulle funzionalità di Nintendo Switch 2

Sono state fornite tantissime informazioni su Nintendo Swith 2: oltre a schermo e modalità di gioco, è stata annunciata l'introduzione della Game Chat. Potete leggere tutte le informazioni a riguardo nel nostro articolo dedicato.

Svelata la data di lancio (finalmente)

Ci siamo: Nintendo Swith 2 uscirà ufficialmente il 5 giugno 2025!

Nintendo Switch Welcome Tour

Nintendo Welcome Tour è un titolo a pagamento disponibile al lancio di Switch 2, pensato per aiutare i giocatori a prendere confidenza con la nuova console.

Così come 1-2 Switch introduceva al controllo di movimento e alla telecamera IR dei Joy-Con, Nintendo Welcome Tour propone minigiochi basati sulle nuove funzionalità dei Joy-Con, tra cui il circuito magnetico e la modalità mouse.

Nel Nintendo Direct di oggi è stato mostrato un minigioco in cui i Joy-Con vengono usati per colpire una pallina da golf, ma sicuramente scopriremo di più su Nintendo Welcome Tour prima del lancio di Switch 2.

Nuovo Nintendo Switch 2 Pro Controller

La Nintendo Switch 2 avrà il suo Pro Controller dedicato, con alcune novità interessanti: un tasto C per la chat, un jack per le cuffie e due paddle button posizionati sul retro del gamepad.

Giochi Nintendo Switch 2 Edition

I giochi Nintendo Switch 2 Edition portano nuova vita ai titoli storici di Switch, migliorandone la grafica, proprio come previsto. Tra i giochi aggiornati troviamo Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land, il futuro Metroid Prime 4 Beyond e molti altri. Potete scoprire di più qui.

Giochi di terze parti in arrivo su Switch 2

Volevi giochi di terze parti Switch 2? Eccoli: Street Fighter 6, Yakuza 0 Director's Cut, Elden Ring, Madden, Tony Hawk Pro Skater 3+4, il cooperativo Split Fiction, Hogwarts Legacy e molti altri. Non tutti saranno disponibili al lancio, ma alcuni arriveranno già quest’estate. Scopri di più nel nostro articolo dedicato.

007 sta arrivando

IO Interactive, il team dietro Hitman, sta lavorando a un nuovo gioco di 007. Quando uscirà e se riuscirà a lasciare il segno come GoldenEye 007 ai tempi… lo scopriremo più avanti. Per ora, infatti, è stato presentato solo un teaser.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Così come il primo Hyrule Warriors era il prequel di Breath of the Wild, Hyrule Warriors 2: Age of Imprisonment racconterà le battaglie che hanno preceduto Tears of the Kingdom.

In questo nuovo titolo di genere musou per Switch 2, i giocatori si lanceranno in frenetici combattimenti hack-and-slash mentre scopriranno di più sugli eventi che collegano i due capitoli principali di The Legend of Zelda.

Giochi GameCube in arrivo su Nintendo Switch Online

Solo i giocatori di Switch 2 potranno accedere ai titoli GameCube! Gli abbonati a Switch Online con Expansion Pack potranno giocare a The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2 (con Link!) e F-Zero GX, con altri titoli in arrivo in futuro.

Il multiplayer sarà supportato fino a quattro giocatori, sia in locale che online.

Borderlands 4

Anche Borderlands 4 arriverà su Nintendo Switch 2 al lancio, il 23 settembre 2025.

The Duskbloods

Il trailer di The Duskbloods, in arrivo nel 2026, evoca forti vibrazioni di Bloodborne, anche se c'è una chiara influenza della città vittoriana e un tocco steampunk (con una mitragliatrice Tommy a spalle di uno dei personaggi). La sensazione è simile a quella che si ha con il battle royale Elden Reign Nightreign in arrivo, ma al momento abbiamo solo alcuni accenni per intuire di cosa tratterà il gioco. Tuttavia, è confermato che arriverà su Nintendo Switch 2.

Kirby AirRiders

Preparatevi, nostalgici del GameCube! L'amato Kirby Air Ride, un titolo che ha fatto la storia più di due decenni fa sulla console cubica di Nintendo e ora rinominato Kirby AirRiders, sta per tornare in grande stile su Switch 2! L'attesa sta per finire, la vostra 'navicella' atterrerà nel corso del 2025.

Donkey Kong: Bonanza

Nintendo ha annunciato un nuovo titolo di Donkey Kong per Switch 2: Donkey Kong Bonanza. Il gioco, previsto per il 17 luglio, sembra presentare un'impostazione open world e vedrà il ritorno del protagonista con una grande avventura e nuovi personaggi. Il gameplay includerà combattimenti, rotolamenti e sezioni in 2D e su binari. Maggiori informazioni saranno rilasciate in seguito.