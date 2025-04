Nintendo Switch 2 Pro Controller: APERTI I PREORDER su Amazon!

Se volete portare al massimo livello l'esperienza di gioco sulla nuovissima console Nintendo Switch 2, non lasciatevi sfuggire il preordine su Amazon del Nintendo Switch 2 Pro Controller, disponibile al prezzo di lancio di 89,99€. La data di uscita ufficiale è prevista per il 4 giugno 2025, ma assicuratevi di prenotarlo subito per essere tra i primi a riceverlo e per godervi fin da subito tutte le funzionalità avanzate che renderanno ogni sessione di gioco ancora più coinvolgente.

Nintendo Switch 2 Pro Controller, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo innovativo controller Pro per Nintendo Switch 2 vanta numerose caratteristiche pensate per migliorare ogni aspetto del vostro gameplay. Tra le novità principali, troviamo l'introduzione del nuovissimo pulsante C, grazie al quale potrete aprire immediatamente il menu della GameChat, permettendovi così di comunicare con amici e compagni di squadra senza dover interrompere la partita.

I giocatori più esigenti apprezzeranno anche i nuovi pulsanti GL e GR configurabili, personalizzabili in base al proprio stile di gioco e ai titoli preferiti. In questo modo, avrete sempre il controllo assoluto del gioco, adattando il controller alle vostre esigenze specifiche.

Inoltre, per garantire un’esperienza ancora più immersiva, il Nintendo Switch 2 Pro Controller integra una presa audio mini-jack stereo da 3,5 mm standard CTIA, che consente di collegare cuffie e microfono, facilitando ulteriormente la comunicazione in tempo reale durante le vostre sessioni multiplayer.

Non solo: il nuovo controller mantiene ed evolve tutte le caratteristiche più amate dai fan Nintendo. Potrete infatti contare su un'esperienza ancora più realistica grazie alla tecnologia Rumble HD 2, ai comandi di movimento avanzati e alla comodissima funzionalità amiibo integrata. Non manca nemmeno il pratico pulsante di cattura, per immortalare rapidamente i momenti più emozionanti e condividerli con facilità.

All’interno della confezione troverete anche il cavo di ricarica USB, così sarete pronti immediatamente a giocare senza ulteriori spese. Non perdete questa occasione per migliorare il vostro gameplay e godervi al meglio la nuova generazione di giochi per Nintendo Switch 2. Inoltre, vi suggeriamo di consultare il nostro articolo dedicato al preorder della nuova console Nintendo per ulteriori consigli.

