Switch OLED a 233€: la Nintendo ideale per chi ha bocciato la Switch 2

Se siete tra coloro che hanno seguito con attenzione l’arrivo della nuova Nintendo Switch 2, probabilmente avrete notato il clima di delusione che l’ha accompagnata. Le aspettative erano alte, ma la console di nuova generazione ha ricevuto critiche per alcune scelte discutibili, tra cui l'assenza di uno schermo OLED. In un contesto simile, molti di voi potrebbero chiedersi se abbia ancora senso puntare sulla generazione precedente. La risposta potrebbe sorprendervi: sì, soprattutto considerando il prezzo attuale della Switch OLED offerto da Aliexpress.

Nintendo Switch OLED, chi dovrebbe acquistarla?

Oggi, infatti, è possibile acquistare la Nintendo Switch OLED a soli 233€ su Aliexpress, un prezzo eccezionalmente basso rispetto al listino ufficiale e alle offerte abituali. Questo taglio di prezzo la rende non solo competitiva, ma addirittura più interessante della sua erede. La versione OLED, lo ricordiamo, offre uno schermo più luminoso e definito, una qualità costruttiva superiore rispetto alla prima Switch e un’esperienza di gioco che rimane solida e soddisfacente anche nel 2025.

Per molti di voi, questa potrebbe essere l’occasione giusta per recuperare una console che ha fatto la storia degli ultimi anni, con un catalogo giochi ormai vastissimo, maturo e ricco di titoli imprescindibili. Da The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Animal Crossing: New Horizons, la Switch OLED garantisce ancora ore e ore di puro intrattenimento. E il tutto senza i compromessi che la Switch 2 sembra, al momento, imporre.

Se avete quindi bocciato la nuova arrivata o semplicemente cercate una console portatile solida e affidabile a un prezzo accessibile, non lasciatevi scappare questa opportunità. A 233€, la Switch OLED rappresenta un affare difficile da battere, ma attenzione: offerte del genere non restano disponibili a lungo. Approfittatene finché potete.

