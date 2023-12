Offerte di Natale eBay: sconti imperdibili su console e videogame

Tra le persone a cui desiderate fare dei regali di Natale vi è almeno un appassionato di videogiochi? In tal caso vi invitiamo a dare uno sguardo al vastissimo catalogo di eBay dedicato a videogiochi e console, dove potrete trovare tantissimi prodotti in sconto, oltre a poter usufruire di un extra coupon del 10%!

Vedi offerta su eBay

Offerte gaming eBay, perché approfittarne?

Come vi abbiamo accennato, la sezione di eBay dedicata al gaming è davvero vasta, per cui troverete sicuramente qualcosa che piacerà ai vostri cari (o, perché no, a voi stessi se desiderate approfittare delle offerte per farvi degli auto-regali). Inoltre, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, potrete approfittare di ulteriore sconto del 10% sui vostri acquisti grazie al coupon "FESTE23", valido fino al 20 dicembre.

In particolare, potrete utilizzare il buono su una spesa minima di 20,00€ e per due volte, con uno sconto massimo di 50,00€ per ogni utilizzo e, dunque, di 100,00€ in totale. Per sfruttarlo vi basterà aggiungere i prodotti che desiderate nel carrello e, prima del pagamento, inserire il codice del coupon nel campo dedicato.

Tra i tantissimi videogiochi e console in sconto vi segnaliamo, per esempio, Nintendo Switch OLED, la versione nuova e aggiornata della console di casa Nintendo, che potrà essere vostra a soli 260,99€ invece di 399,90€. In alternativa, se la persona a cui desiderate fare un regalo è in possesso di PS5, potreste optare per il nuovo Final Fantasy XVI, che potrete acquistare a soli 60,21€ invece di 69,90€ grazie al coupon.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata ai videogiochi e alle console, dove potrete scoprire il catalogo intero approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!