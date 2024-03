One Piece Odyssey per PS5 a meno di metà prezzo (-57%)

Le offerte di Primavera Amazon stanno per terminare e se siete membri Amazon Prime avete ancora poche ore per accedere a una miriade di sconti interessanti su una vasta gamma di prodotti tecnologici. Tra le migliori occasioni di oggi vi segnaliamo un super sconto su One Piece Odyssey per PS5 che grazie a uno sconto Amazon del 57% scende a soli 29,90€, meno della metà rispetto al prezzo originale di 69,99€. Con questo fantastico titolo ispirato all'anime più amato al mondo potrete rivivere le avventure della ciurma di Cappello di Paglia, esplorare i 7 mari e affrontare nemici inediti.

One Piece Odyssey per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

One Piece Odyssey per PS5 è il gioco dei sogni per tutti i fan di One Piece e per chi ama i titoli di avventura, anche se non conosce la storia di Rufy. Questo fantastico titolo vi permetterà di esplorare il mondo fedele partorito dal genio di Eiichiro Oda scoprendo luoghi e nemici inediti. Per portare al termine la vostra missione potrete giocare nei panni di Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook facendovi strada tra rovine misteriose e mostri sconosciuti.

Questo GDR nato dalla collaborazione con Eiichiro Oda e impreziosito dalla colonna sonora di Motoi Sakuraba garantisce un'esperienza di gioco autentica e fedele allo spirito originale di One Piece. Se vi sentite pronti a imbarcarvi in un'avventura mozzafiato e vestire i panni dei vostri eroi preferiti, One Piece Odyssey non vi deluderà. Non perdete l'occasione di esplorare un mondo inedito nel quale scoprirete segreti e dettagli sulla storia di Rufy e dei suoi amici.

One Piece Odyssey per PS5 è un gioco pensato per i fan di One Piece, ma anche per chi non ha mai visto l'anime o letto il manga e desidera avvicinarsi a questa fantastica storia vivendola in prima persona. Con una storia inedita e un gameplay appassionante che fonde al meglio azione e strategia, questo è il titolo ideale per chi vuole giocare nei panni dei personaggi di One Piece. Approfittando dello sconto Amazon del 57% potete acquistarlo per 29,90€ invece che 69,90€.

