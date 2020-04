Da Paper Mario a Paper Zelda, il cross-over creato da un fan che sarebbe interessante vedere su Switch

Ricordate Paper Mario? È il videogioco di Intelligent Systems, che Nintendo ha pubblicato nel 2000 per Nintendo 64, in grado di combinare gli elementi RPG alle caratteristiche della tradizionale serie di Super Mario. Ebbene, da qualche giorno, sta circolando la notizia di un suo possibile ritorno, evento che farebbe esultare tantissimi fan che aspettano da tempo un suo revival.

E se questa volta, però, si cambiasse ricetta? Il 2 aprile, infatti, il canale YouTube 64 Bits ha pubblicato un video incredibile, creato da un fan, che si presenta a tutti gli effetti come un trailer di Paper Zelda. È un’idea molto seducente, poiché è in grado di amalgamare perfettamente il mondo di The Legend of Zelda a quello della serie di Super Mario.

Sebbene non ci sia nulla di ufficiale, questo video ci mostra una serie di scene che immergono completamente lo spettatore nelle meccaniche di un gioco di ruolo realmente fattibile, in cui il mondo di Zelda potrebbe adattarsi alla perfezione. Precisamente, ci sono stati mostrati una mappa di gioco, dei nemici da sconfiggere e dei luoghi magici da esplorare, oltre ad alcuni momenti memorabili tratti da Majora’s Mask , Wind Waker e A Link to the Past.

Mentre i sostenitori di Nintendo di tutto il mondo attendono impazientemente Breath of the Wild 2 e un nuovo capitolo di Mario, sarebbe bello pensare alla reale concretizzazione di un simile gioco. E La serie di The Legend of Zelda, considerata fra le migliori nel mondo videoludico, potrebbe conferire tangibilmente un valore aggiunto ad un’idea di gioco come Paper Mario, basato su un combattimento a turni e sull’affrontare numerosi ostacoli e rompicapi. Chissà se la nota azienda nipponica prenderà mai in considerazione questa ipotesi. E voi che ne pensate? Vi attira la possibilità di trasformare un franchise di tale importanza, proprio adesso che i fans attendono nuovi giochi di Mario, in occasione dei suoi 35 anni?