Con il lancio di Outriders (qui la nostra recensione) ormai qualche anno fa abbiamo assistito al ritorno dei ragazzi di People Can Fly, uno degli studi di sviluppo più interessanti e talentuosi che abbiano qui in Europa. Ora, dopo aver provato a lanciare il proprio titolo action con influenze da gioco a servizi, il team polacco è pronto a svelare maggiori dettagli su quelle che saranno le prossime produzioni future. Tra queste ce n’era una molto interessante in collaborazione con Take-Two, ma ultimamente sembra che sia cambiato qualcosa in questa partnership.

Outriders

Con un nuovo post pubblicato sul proprio sito ufficiale, i ragazzi di People Can Fly hanno annunciato che la collaborazione con Take-Two è giunta al termine. Le due compagnie avevano raggiunto un accordo di sviluppo e pubblicazione di un nuovo action-adventure chiamato Project Dagger. Il gioco è in sviluppo da ormai due anni presso lo studio People Can Fly con sede a New York, e sebbene la collaborazione con Take-Two sia finita, questo titolo continuerà il suo sviluppo e vedrà la luce in totale autoproduzione.

“Con Take-Two ci separeremo in buoni rapporti, e non vedo ragioni per cui non potremmo lavorare con loro su qualche altro progetto in futuro. Crediamo fermamente nel potenziale di Project Dagger e ora ci impegneremo per continuarne lo sviluppo. Il gioco è ancora in pre-produzione, e sono consapevole che questa decisione ci richiederà maggiori investimenti, ma il self-publishing fa parte della nostra strategia. Naturalmente, non escludiamo di lavorare con un nuovo editore se ciò crea un’interessante opportunità di business”, ha dichiarato Sebastian Wojciechowski, CEO di People Can Fly.

Oltre a questo Project Dagger, la compagnia polacca ha confermato di avere altri sei nuovi giochi in lavorazione. Tra questi c’è Project Gemini (nuovo progetto in collaborazione con Square Enix), Projects Bifrost e Project Victoria, entrambi giochi che saranno autoprodotti, e un progetto in fase di concept denominato Red, oltre a due progetti per VR come Green Hell VR e un nuovo titolo basato su una delle IP dello studio.