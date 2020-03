Platinum Games manterrà un equilibrio tra autopublicazioni e progetti in collaborazione

Negli ultimi mesi Platinum Games si è dedicata ad annunciare i propri prossimi progetti che verranno autopubblicati dallo studio giapponese. Dopo aver svelato il ritorno di The Wonderful 101, si sono susseguiti gli annunci di Project G.G., la nuova IP diretta da Hideki Kamiya e l’apertura di un nuovo studio con sede a Tokyo. Mentre il quarto e ultimo annuncio rimane ancora nel mistero, uno dei co-fondatori Atsushi Inaba ha voluto anticipare qualcosa, dichiarando che si tratterà di un qualcosa che sorprenderà gli appassionati.

Non dimentichiamoci però che Platinum Games ha in sviluppo anche un paio di titoli in collaborazione con Square Enix e Nintendo, Babylon’s Fall e l’attesissimo Bayonetta 3. Proprio a questo proposito, nell’intervista con la redazione di DualShockers rilasciata durante lo scorso PAX East 2020, Inaba ha voluto parlare dell’equilibrio tra le future autopubblizazioni e le collaborazioni dello studio giapponese. Nello specifico, Inaba ha dichiarato che tutto il team non si dimenticherà delle collaborazioni con i vari partner del passato come Nintendo.

I piani dello studio originario di Osaka sembrano quindi quelli di trovare un equilibrio tra le diverse autopubblicazioni, come The Wonderful 101 Remastered e Project G.G., e le collaborazioni con quei partner con i quali già in passato hanno stretto dei forti legami. Rimane ancora da scoprire se il quarto misterioso annuncio sarà una nuova collaborazione o meno.

Nel frattempo durante il PAX East 2020, Inaba e Kamiya hanno voluto rassicurare i giocatori che lo sviluppo di Bayonetta 3 sta procedendo bene dichiarando che non c’è nulla di cui preoccuparsi a riguardo. Cosa ne pensate dei piani futuri di Platinum Games? Vi piacerebbe vedere più progetti in autopubblicazioni o più collaborazioni targate Platinum?