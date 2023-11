PlayStation 5 DualSense mai a un prezzo così basso, meno di 50€!

Il Black Friday 2023 è ormai dietro l'angolo: nel nostro articolo dedicato abbiamo già iniziato a raccontarvi quelle che saranno le migliori offerte che riguardano PlayStation 5, mentre oggi ci vogliamo concentrare su uno sconto già disponibile su Amazon. Il DualSense, infatti, è disponibile per la prima volta in assoluto a meno di 50,00€!

Potrete portarvi a casa il pad nella colorazione Midnight Black a soli 49,97€, risparmiando oltre 10,00€ rispetto al prezzo di listino di 69,99€. Parliamo di un affare davvero ottimo per un prodotto Sony, che molto raramente viene messo in sconto, anche in occasioni come il Black Friday.

DualSense, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del DualSense è, ovviamente, particolarmente consigliato a coloro che sono in possesso di una PlayStation 5 e che hanno bisogno di comprare un nuovo pad perché quello incluso con la console ha smesso di funzionare, oppure semplicemente ne desiderano uno aggiuntivo per giocare in compagnia. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con il PC e alla connessione USB cablata, risponde perfettamente alle esigenze di coloro i quali, oltre alla console, amano giocare anche su computer.

Il controller DualSense è dotato di un altoparlante e microfono integrati per la comunicazione in-game, jack per cuffie, rilevamento del movimento a 6 assi e porta USB-C. Vi offrirà poi tecnologie come il feedback tattile e i trigger adattivi per un'esperienza immersiva. Insomma, questo controller non solo migliorerà l'esperienza di gioco grazie alle sue caratteristiche avanzate, ma si distingue anche per la praticità e la connettività offerte. Per tutti questi motivi, consigliamo questo acquisto per un'esperienza di gioco intensa e integrata.

Grazie all'attuale promozione di Amazon potrete approfittare del pezzo più basso a cui sia mai stato disponibile il DualSense in questa colorazione: il suo minimo storico, raggiunto ad agosto, sinora era stato di 49,98€, appena un centesimo in più rispetto all'importo attuale. Da quel momento in poi, però, non era mai sceso sotto i 60,00€, rendendo l'offerta odierna davvero imperdibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

