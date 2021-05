PlayStation 5, il Dualsense in vendita da Apple

Ormai da molto tempo Apple ha iniziato a vendere i controller delle console di Sony e Microsoft sul suo store online. Precedentemente erano acquistabili dal catalogo anche il pad di Xbox Series X|S, affiancandosi a quello di Xbox One e al Dualshock 4 di PlayStation 4, ma di recente questi sono stati rimossi dalla versione italiana dell’Apple Store online. Adesso però sembra che l’amatissimo controller di PlayStation 5 diverrà un articolo acquistabile nel catalogo.

Molti utenti segnalano che sul negozio statunitense di Apple sia apparso il DualSense di PlayStation 5 al suo prezzo di listino, circa 70 dollari, acquistabile da tutti. Ad essere molto interessante è che attualmente parrebbe essere l’unico controller da gaming di un’azienda non affiliata ad Apple presente nello store, al contrario anche di quello di Xbox Series X|S. Infatti è molto strano che nel listino manchino prodotti simili come il DualShock 4 o il pad di Xbox One, che sono comunque prodotti compatibili con i più recenti Mac, iPhone e iPad.

La compatibilità del DualSense, oltre che con PS5 e Steam, è stata recentemente estesa anche a dispositivi MacOS, iOS, iPadOS e tvOS. Grazie ad esso potremo giocare moltissimi titoli presenti su App Store e con l’abbonamento ad Apple Arcade, ma potrete sfruttarlo anche tramite l’app PS Remote Play per giocare in remoto su PS4 e PS5. Oltre a questi, potrete giocare su Google Stadia o GeForce Now, oppure a Xbox Game Pass in cloud appena sarà disponibile su iOS.

Senza poi dimenticare che a breve potremo tornare a giocare a Fortnite sui nostri iPhone, come vi abbiamo parlato in una recente notizia. Per poter supportare il DualSense, però, i vostri dispositivi dovranno essere aggiornati alla versione iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 e macOS 11.3. Ci fa molto piacere vedere quanto Apple si stia avvicinando al mondo del gaming: che questa attenzione sia un ulteriore passo in avanti verso la creazione di una sua console ibrida? Staremo a vedere, ma fino ad allora vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine.