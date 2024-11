Il coupon che abbassa il prezzo della PS5 Pro a livelli più ragionevoli

La PlayStation 5 Pro, spesso al centro di critiche per il suo prezzo, è ora più accessibile di quanto inizialmente previsto. Grazie al coupon "NOVEMBRE24" di eBay, anche se non si tratta di uno sconto straordinario, gli acquirenti possono acquistare la console più recente a un prezzo più contenuto. Sebbene per alcuni il costo possa ancora sembrare elevato, molti altri potrebbero apprezzare la possibilità di acquistare la PS5 Pro a 734,90€, una cifra più ragionevole rispetto al prezzo di listino.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 45€ durante il checkout

Playstation 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Playstation 5 Pro è l'ultima frontiera per gli amanti dei videogiochi che cercano un'esperienza di gioco senza precedenti. Con il suo SSD da 2TB, offre un'enorme capacità di archiviazione per giochi, dati e applicazioni, rendendola perfetta per gli utenti che non vogliono preoccuparsi di spazio insufficiente. Inoltre, il controller wireless DualSense incluso offre un feedback tattile immersivo che eleva il livello di ogni partita.

Questa console, un po' come il modello base, è quindi consigliata a giocatori hardcore e appassionati che cercano le prestazioni più elevate e una vasta biblioteca di giochi a portata di mano. Il design elegante e le caratteristiche avanzate come il gioco pre-installato ASTRO's PLAYROOM rendono la Playstation 5 Pro una scelta eccellente anche per coloro che apprezzano l'estetica accanto alla funzionalità.

Con un prezzo di 734,90€, rappresenta un investimento importante, ma la qualità e le prestazioni giustificano appieno la spesa. Che si tratti di esplorare mondi vastissimi in solitaria o di sfidare amici online, questa console offre un'esperienza di gioco di ultima generazione adatta agli appassionati più esigenti che desiderano il meglio dal loro tempo davanti allo schermo.

