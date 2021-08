PlayStation, il 2023 segnerà il ritorno di un franchise del passato?

Nel corso del 2023 i giocatori PlayStation potrebbero tornare ad abbracciare una nuova esclusiva, appartenente ad un franchise oramai abbandonato. Al momento non ci sono conferme in merito ma il messaggio dell’insider Tom Henderson appare piuttosto chiaro: tra un paio d’anni potrebbe esserci un grande ritorno sulle console di casa Sony.

Henderson (insider decisamente prolifico, soprattutto nel campo dei first person shooter) non si espresso in merito, ma ha preferito accompagnare gli utenti di Twitter con un’immagine. Un’immagine tratta da Twisted Metal, che sarebbe appunto l’esclusiva PlayStation pronta a tornare su console nel corso del 2023. La didascalia che accompagna l’artwork infatti indica proprio l’anno ed è una coincidenza abbastanza incredibile: è possibile che Sony stia preparando un comeback? Il tweet non lascia spazio a dubbi, ma ovviamente è bene verificare tutti gli elementi a sostengo di questa teoria.

Twisted Metal ha una storia abbastanza lunga su console PlayStation. Il gioco è infatti comparso su tutte le console di casa Sony, ad esclusione della casalinga PS4. L’ultima apparizione ufficiale risale al 2012, su PS3, con l’arrivo di un reboot chiamato semplicemente Twisted Metal. Da lì in avanti non c’è più stato nessun segnale di un eventuale ritorno, neanche sotto forma di serie TV o film, campo in cui Sony ha cominciato a concentrarsi seriamente tra la serie di The Last of Us e il nuovo lungometraggio di Uncharted.

Per certi aspetti, il tweet di Henderson non lascia spazio ad eventuali interpretazioni. Twisted Metal dovrebbe tornare nel 2023, almeno per l’insider ma potrebbe essere la natura del progetto ad essere ancora un’incognita. L’ultimo capitolo, quello del 2012, è stato sviluppato da Eat Sleep Play, defunta software house creata da David Jaffe e Scott Campbell. Prendete dunque il tutto come un rumor d’agosto: con le pinze. In caso di aggiornamenti ufficiali, che comunque arriverebbero solamente nel corso del prossimo anno ve lo comunicheremo, dunque restate sintonizzati su Tom’s Hardware per non perdervi nessuna novità in dirittura d’arrivo.