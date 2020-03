PlayStation Now: in arrivo Control, Shadow of the Tomb Raider e Wolfenstein 2

Con l’avvento delle piattaforme e dei servizi di streaming stiamo cominciando a vivere sempre di più un nuovo modo di fruire i videogiochi. Insieme ai più recenti Google Stadia e GeForce Now non dobbiamo dimenticarci del servizio PlayStation Now di casa Sony, che nel frattempo continua ad espandere la qualità dei titoli all’interno del proprio catalogo, soprattutto in questo mese quando, stando alla redazione di GamingBolt, verranno inseriti diversi videogiochi a dir poco imperdibili.

Uno di questi è Control, l’ultima opera di Remedy che, sebbene non sia stata un grande successo di vendite, viene ritenuto uno dei migliori videogiochi dello studio finlandese e dell’anno scorso. Insieme a Control verrà aggiunto anche Shadow of the Tomb Raider, il terzo capitolo della trilogia di Crystal Dynamic ed Eidos Montreal che ha visto il reboot delle avventure di una giovane Lara Croft. Chiude la tripletta Wolfenstein 2 The New Colossus, secondo capitolo sempre sviluppato da Machine Games che riporta i giocatori nei panni di William Blazkowicz.

Insieme a questi tre titoli, nel mese di marzo verranno aggiunti su PlayStation Now anche i seguenti titoli:

Shadow of the Tomb Raider

Control

Wolfenstein 2: The New Colossus

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Warriors All-Stars

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Romance of the Three Kingdoms 13

Dead or Alive 5 Last Round

Mancando ancora la conferma da parte di Sony non è ancora chiaro se tutti i titoli verranno aggiunti al catalogo nello stesso momento o se verranno inseriti a scaglioni. È inoltre probabile che alcuni titoli varieranno da regione a regione, come per esempio NASCAR Heat 3 che potrebbe venir rilasciato solamente per il continente nord americano. Quali tra i giochi del Playstation Now di marzo vi interessa di più?