PlayStation Partner Awards: tra i voti di quest’anno c’è un’amata saga JRPG

Tra le tappe annuali più importanti del gaming, oltre al celebre The Game Awards che si terrà tra soltanto una settimana, ne abbiamo anche un’altra degno di nota: stiamo parlando del PlayStation Partner Awards, una cerimonia annuale dove vengono premiati i titoli prodotti da sviluppatori asiatici più di punta della console. Anche quest’anno i voti sono stati tratti, e tra le opere in questione ne abbiamo ben due appartenenti alla stessa saga.

Le due opere in questione fanno entrambe parte della famosissima saga di Final Fantasy, la quale va avanti ormai da più di 20 anni con nuovi titoli che vengono sfornati continuamente. Il primo gioco che è stato votato è Final Fantasy XIV, il pluripremiato JRPG rilasciato ormai nel lontano 2010, ma che continua a riscuotere successo tutt’oggi grazie alla cura costante che gli sviluppatori gli dedicano. Lo segue a ruota Final Fantasy VII Remake Intergrade, che ha invece debuttato l’anno scorso, nel 2020, ed è anch’esso molto amato dai fan della saga e non solo.

Oltre a questi due titoli, tra gli altri che sono stati scelti per il PlayStation Partner Awards abbiamo Tales of Arise, il picchiaduro che ha subito attratto l’attenzione del pubblico per il suo ottimo gameplay e le magnifiche grafiche. In seguito è stato votato Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, gioco free-to-play online anch’esso picchiaduro grazie al quale potrete prendere parte a lotte tra gundam. Infine l’ultimo vincitore è NieR Replicant ver.1.22474487139, la versione aggiornata di NieR Replicant della serie originale NieR:Automata.

Oltre a questi importanti titoli, ne sono stati nominati anche altri di punta che ricadono sotto la categoria di Special Awards: tra questi abbiamo il celebre battle royale Apex Legends, l’indie action RPG giapponese Sakuna: of Rice and Ruin, e il classico hack and slash Devil May Cry 5: Special Edition.