PlayStation Plus vs Games With Gold giugno 2019

PlayStation Plus e Games With Gold tornano per la sfida del mese. Quali saranno i primi giochi gratuiti di questa Estate?

Siamo in pieno clima E3 2019, uno degli eventi del mondo videoludico più importanti di sempre, dove le software house non mancheranno di mostrare le loto novità anche stavolta. Ma mentre PlayStation Plus e Xbox Live Gold si sfidano regolarmente nella nostra sfida mensile, nel palco di Los Angeles non avremo lo stesso duello tra i due competitor. Cosa ci attende?

Nel mese scorso abbiamo assistito a un pareggio, con un’offerta di Sony che prevedeva Overcooked! e What Remains of Edith Finch, mentre nel mondo Xbox abbiamo Marooners e The Golf Club 2019, una lineup che ha portato ad un inevitabile pareggio, nella speranza che il clima estivo possa permettere dei titoli più accattivanti per gli abbonati.

Nell’imminente E3 2019, non avremo la partecipazione di Sony, questo non farà altro che amplificare le aspettative che abbiamo su Microsoft, forte di tutte le acquisizioni dei vari team di sviluppo, un trend abbastanza pubblicizzato dalla casa di Redmond sin dallo scorso E3. Inoltre, grazie alle terze parti come Ubisoft, Bethesda, EA con la conferenza dedicata EA Play, ne vedremo sicuramente delle belle, lasciando spazio anche a tutti quei titoli di cui magari sognate da tempo il loro annuncio. Trovate qui tutti gli orari delle conferenze e nella nostra pagina dedicata i nuovi aggiornamenti dell’evento più importante dell’anno. E adesso andiamo a vedere quali sono i giochi gratis di questo mese!

PlayStation Plus giugno 2019

Dopo l’ultimo trailer con la data d’uscita di Death Stranding, nel panorama PlayStation non si parla d’altro. La nuova opera magna di Hideo Kojima ha accentrato tutto l’interesse dei giocatori, con le sue immagini criptiche che sveleranno definitivamente il loro mistero solamente dopo la pubblicazione del gioco. Questo mese è la volta della nuova avventura di Judgment, la nuova IP sviluppata dal team Ryu Ga Gotoku responsabile della serie di Yakuza; previsto per il prossimo 25 giugno in esclusiva per PS4, qui potrete trovare la nostra anteprima in attesa della recensione completa. Nonostante la sua assenza dall’E3 2019, siamo convinti che Sony stia prepparando un evento esclusivo concentrato sulla prossima generazione di console – che al momento porta il nome generico di PS5, ma già molte curiosità sono state svelate in proposito della sua possibile data di uscita e sulla retrocompatibilità con i modelli precedenti. Aspetteremo tutto ciò che bolle in pentola con la nuova Instant Game Collection del mese di giugno:

Borderlands: The Handsome Collection: Una collection irrinunciabile per tutti i fan di Borderlands, che integra BORDERLANDS 2 e BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL. Tutta la follia dei proiettili di Borderlands, le sue armi, una trama che attinge dai migliori giochi di ruolo e tantissime aggiunte tecniche per far splendere questo titolo anche in questa generazione di console. Imperdibile se state aspettando con ansia Borderlands 3.

Sonic Mania: Sonic è tornato nella forma che tutti i suoi fan amano di più, con quel 2D classico delle care vecchie console SEGA. Sonic Mania unisce passato e futuro del porcospino blu, con una nuovissima avventura in 2D a 60 FPS e tutti i personaggi della serie come Tails e Knuckles. Torna anche la mania di conquista del Dr. Eggman, ma stavolta potrete batterlo perfino in cooperativa con i vostri amici.

Games With Gold giugno 2019

Un E3 2019 con largo spazio al mondo Xbox. È quello che si preannuncia, con tantissime aspettative e molta curiosità, soprattutto riguardo Project xCloud surclasserà Google Stadia secondo nuovi rumor. C’è ancora spazio per una presentazione definitiva della prossima generazione di console intesa al momento come Project Scarlett? Sarebbe davvero un’occasione mancata…

Vediamo a cosa giocheremo con i Games With Gold di giugno!

NHL 19 (disponibile dal 01 al 30 giugno su Xbox One): In NHL 19 l’hockey assistiamo a un ritorno alle origini riportando lo sport sui campi da ghiaccio all’esterno. Avremo la possibilità di giocare assieme o sfidare oltre 200 delle più grandi leggende dell’hockey, tra cui Wayne Gretzky, grazie all’innovativa tecnologia Real Player Motion Tech alla base del gioco. Viene introdotto il World of CHEL, un nuovo hub di gioco, unito con il ritorno della modalità Create-A-Character con la possibilità di variare equipaggiamento, attrezzatura e oltre 900 possibilità di personalizzazione, tra cui vestiti alla moda, felpe, giacche, maglioni invernali e altro ancora. Un ritorno in grande stile!

Rivals of Aether (disponibile dal 15/06 al 15/07 su Xbox One): Rivals of Aether è un gioco indie di combattimento ambientato in un mondo dove civiltà in guerra invocano il potere del Fuoco, dell’Acqua, dell’Aria e della Terra. Gioca con un massimo di quattro giocatori localmente o due giocatori online.

Portal Still alive (disponibile dal 01 al 15 giugno su Xbox One-360): Portal è ormai un grande classico e questa nuova versione introduce anche 14 nuovi enigmi bonus per sfidare persino le cavie da laboratorio più abili. I giocatori possono inoltre scoprire le varie fasi della realizzazione di Portal: Still Alive con il commento degli sviluppatori. La trama vi mette nei panni delle cavie di un misterioso laboratorio e dovrete infrangere le leggi della fisica usando la tecnologia di un portale per risolvere enigmi e sopravvivere.

Earth Defence Force 2017 (disponibile dal 15 al 30 giugno su Xbox One-360): Uno sparatutto in terza persona sviluppato da Sandlot e pubblicato da D3 Publisher per Xbox 360. È il seguito di Global Defence Force, che vi permetterà di contrastare un’invasione aliena che sarebbe dovuta accadere nel 2017… per fortuna siamo salvi!

VERDETTO

Abbiamo potuto notare un notevole miglioramento rispetto il mese precedente che ci aveva costretti a decretare un pareggio. Sarà il clima pre-E3, ma i titoli di questo mese sono davvero molto interessanti.

Da parte del mondo PlayStation abbiamo Borderlands: The Handsome Collection una vera occasione per recuperare questo grande capolavoro che tanto ha appassionato la community, soprattutto se siete in attesa del terzo capitolo, di cui trovate una succosa anteprima mondiale direttamente da Los Angeles. Mentre se non riuscite a mettere da parte le gloriose due dimensioni dei bei tempi che furono, vi basti sapere che Sonic Mania potrebbe spazzare via la nostalgia.

Xbox mette in campo – nel vero senso della parola – i giocatori del nuovo NHL 19, un titolo che migliora sotto ogni aspetto i precedenti capitoli, con un forte ritorno al passato legato ai campi all’aperto. Ben quattro titoli (ormai Microsoft propone nettamente una quantità superiore tutti i mesi, dopo l’abbandono di PS3 e PS Vita da parte di Sony), ma la nostra attenzione si concentra su Portal Still Alive, una versione riveduta e con 14 livelli aggiuintivi per uno dei titoli più originali e apprezzati della scorsa generazione.

Scelta molto difficile, ma siamo certi che i colori e la frenesia di Borderlands e Sonic incontreranno il favore di una larga schiera di appassionati, decretando Sony vincitrice di questo mese.

Siete d’accordo? Scrivetecelo nei commenti e restate aggiornati su tutti i prossimi eventi legati a E3 2019!