Playstation: Sony pronta ad investire sul cloud gaming

Se Microsoft e Xbox hanno da un po’ intrapreso la strada verso il cloud gaming, Sony con la sua PlayStation è rimasta “leggermente indietro”, non che sia un particolare problema, anzi la strategia dell’azienda nipponica è sempre stata differente. Secondo però un report da Bloomberg il colosso giapponese sembrerebbe preparare dei grossi investimenti sul questo nuovo mercato.

Sony avrebbe investito su una società, tale Ubitus nata a Taiwan che in Giappone si occupa principalmente di offrire ogni tipo di servizio per questo specifico mercato. Tale azienda, con sede proprio a Tokyo è attiva nel settore del cloud ormai da 14 anni. Questa potrebbe essere la compagnia perfetta per portare PlayStation al prossimo livello, puntando forte su questo nuovo mondo strizzando l’occhio così a Microsoft.

Nei giorni scorsi Ubitus avrebbe riferito di aver avuto una mandata di investimenti da parte di grosse aziende del settore tra cui Sony, Square-Enix, Tencent e molti altri. Non dovrebbe essere una notizia così rivelante in quanto i rapporti tra l’azienda attiva nel settore del cloud e l’azienda nipponica è consolidata ormai da tempo, questo report testimonia un incremento degli investimenti. La società con sede a Tokyo avrebbe ottenuto liquidità pari a 400 milioni di dollari, di questi circa il 10% vale a dire 42 milioni da Sony e/o società collegate ad essa.

Insomma, staremo quindi a vedere cosa succederà nel prossimo futuro. Da un po’ di tempo si vede da parte di Sony di puntare forte su questo mercato grazie al servizio offerto da PlayStation Now che nell’ultimo periodo sta divenendo una realtà più che solida in grado magari di potenziare anche la nuova console sotto questo aspetto. Per ogni novità ed informazioni più dettagliate a riguardo vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.