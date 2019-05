World War Z è in offerta questa settimana su PS Store

Come offerta della settimana sul PlayStation Store è possibile trovare uno dei giochi post apocalittici che affronta il tema degli zombie: World War Z.

World War Z è un action-survival uscito il 16 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One: si tratta di un gioco ad ambientazione post apocalittica nel quale dobbiamo abbattere enormi orde di zombie. Dopo l’enorme successo ottenuto già a partire dalla prima settimana dalla sua uscita, parliamo di milioni di copie vendute, troviamo il titolo come offerta settimanale sul PlayStation Store.

Sul PS Store è possibile trovare un’offerta legata proprio al gioco sviluppato dalla software house Saber Interactive. World War Z può essere acquistato al prezzo di 27,99€, invece dei precedenti 39,99€. L’offerta è valida da oggi fino al 30 di maggio. La cooperazione tra i giocatori sarà di fondamentale importanza ed è possibile giocare online con altri 3 player. Ovviamente è necessario essere in possesso del servizio di abbonamento PS Plus messo a disposizione da Sony per poter giocare in co-op, ma questo non è necessario. Coloro che invece non sono in possesso del PS Plus possono completare ugualmente la storia offline.

Vi ricordiamo che il gioco è influenzato dalle vicende dell’omonimo film. È possibile trovare anche un sistema di gunplay solido ma carente in qualche suo aspetto. “World War Z soddisfa davvero il desiderio di uno sparatutto frenetico, co-op e colmo di zombi. Al contempo però, il gioco di Saber Interactive sembra offrire un piatto più ricco: dall’enorme numero di nemici sullo schermo (fino a 500), alle difese delle risorse recuperate fino alla varietà di armi, si percepiscono abbastanza sfumature per fare di questa un’esperienza familiare e nuova al tempo stesso“ come riportato nella sua recensione, se volete approfondire di più sul gioco vi invitiamo a visitare la seguente pagina.

World War Z si è dimostrato essere un titolo dal forte impatto adrenalinico e molto apprezzato. Questo possiamo notarlo dalle vendite che ha registrato che sono state decisamente superiori alle aspettative dei suoi sviluppatori.