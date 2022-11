Paldea è una regione interessante, con diversi pokémon molto interessanti ma che comunque non riescono nella difficile sfida di risultare più interessanti ed affascinanti di esseri come Zorua o la sua evoluzione Zoroark. Come si fa, quindi, a catturare uno Zorua all’interno di Pokémon Scarlatto e Violetto?

Per cercare di venire incontro a chiunque avesse questo genere di necessità, abbiamo realizzato questa guida apposita, così da soddisfare tutti quelli che non vedono l’ora di avere tra le fila della propria squadra uno dei pokémon più affascinanti della quinta generazione ed uno dei fan favorite degli ultimi anni.

Nel corso di questa guida vi spiegheremo dove trovare Zorua e, sopratutto, in che maniera catturarlo, un po’ come abbiamo fatto nelle nostre guide su Ditto e su Eevee; bando alle ciance dunque: andiamo a vedere dove trovare Zorua in quel di Paldea.

Dove trovare Zorua in Pokémon Scarlatto e Violetto

La grande regione di Paldea contiene almeno due zone in cui è possibile trovare anche con relativa semplicità uno Zorua da catturare.

L’area 3 della provincia Ovest

Il boschetto dei segni

Questo pokémon compare in questi due luoghi con un livello che va dal 28 al 36, risultando quindi molto semplice da far evolvere in Zoroark (l’evoluzione avviene con un level up semplice dopo arrivati al livello 30 e oltre).

C’è giusto una cosa in più da sapere: Zorua è un pokèmon particolare che non ama farsi vedere e, pertanto, non si può vedere nel mondo di gioco.

Per poter trovare uno Zorua da catturare c’è bisogno di lottare randomicamente con i pokémon presenti nelle varie zone; con un po’ di fortuna uno di questi si rivelerà essere Zorua sotto falso travestimento durante il primo turno, un po’ come succede per Ditto.