Pokimane rifiuta 3 milioni: lo sponsor non era adeguato e i soldi non le mancano

In questo periodo la nota streamer Imane “Pokimane” Anys si sta facendo notare ancor più del solito. Prima dichiarando che secondo lei il passaggio di Ninja a Mixer ha fatto bene a tutta la community degli streamer, aprendo molte più porte di quante si sarebbe auspicata. Infine, tramite l’aggiunta all’interno dello shop di Fortnite di un Emote totalmente dedicata al suo balletto reso virale su TikTok.

Ma non è tutto, e la ragazza torna a far parlare di sé dopo aver dichiarato di aver declinato uno sponsor da tre milioni di dollari. Stando alla giustificazione che ha dato Pokimane in seguito, questo accordo di sponsorizzazione non le tornava utile in nessun modo, soprattutto in termini economici la ragazza ha da subito dichiarato che non si trova in una situazione finanziaria problematica, e inoltre non ha alcuna intenzione di accettare offerte che non le interessano.

La streamer non ha voluto scendere in ulteriori dettagli, quindi non è chiaro che cosa avrebbe dovuto sponsorizzare nello specifico o che tipo di pubblicità avrebbe dovuto fare al prodotto; si è limitata solamente a dichiarare la cifra che le era stata offerta e a sottolineare il perchè si è trovata a voler declinare la richiesta.

Sicuramente l’essere una delle streamer più popolari in questo momento sta permettendo a Pokimane di riuscire a fare quel che le piace senza troppi pensieri o complicazioni, e questo basta alla ragazza per continuare a dedicare il suo tempo e la sua passione al proprio canale Twitch senza incappare in sponsor che non si sente di voler pubblicizzare. Che ne pensate del rifiuto di Pokimane? Avreste fatto lo stesso nella sua posizione o avreste agito diversamente?