Porta la tua esperienza di guida al livello successivo con questo volante Thrustmaster, oggi in OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un volante da corsa che offra un'esperienza di guida immersiva e realistica, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Infatti, Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition è disponibile a soli 329,50€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 387,99€. Un'opportunità perfetta per aggiornare la vostra postazione di guida con un dispositivo di alto livello.

Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo volante da corsa è la scelta ideale per chi desidera una guida ultra-realistica su Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il prodotto è composto dalla TX Servo Base, dalla pedaliera T3PA e dal volante TM Leather 28 GT Wheel, realizzato in pelle cucita a mano per offrire il massimo del comfort e del controllo.

Uno dei punti di forza di questo modello è il Force Feedback con motore brushless di classe industriale, che garantisce effetti fluidi e senza latenza, restituendo una sensazione di guida estremamente precisa e naturale. Grazie alla tecnologia H.E.A.R.T. con sensore magnetico privo di contatti, il sistema assicura una durata nel tempo senza perdita di prestazioni.

L'angolo di rotazione regolabile fino a 900° consente di adattare il volante a diversi stili di guida, rendendolo perfetto sia per i simulatori più tecnici sia per i giochi arcade. La memoria interna e il firmware aggiornabile garantiscono sempre la compatibilità con gli ultimi titoli e miglioramenti software.

Inclusa nella confezione trovate la pedaliera T3PA, dotata del sistema Conical Rubber Brake Mod, che migliora la resistenza e la sensazione del pedale del freno, offrendo un controllo ancora più realistico delle frenate.

Con un prezzo ribassato a 329,50€, Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di simulazione di guida. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e trasformate la vostra esperienza di gioco in una vera corsa su pista! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori volanti gaming per ulteriori consigli.

