Prova o rinnova Xbox Game Pass: 3 mesi a soli 12€

Se siete appassionati di videogiochi e cercate un'offerta vantaggiosa per accedere a una vasta libreria di titoli, non potete lasciarvi sfuggire questa occasione. Xbox Game Pass è uno dei servizi di abbonamento più popolari tra i giocatori, offrendo accesso a centinaia di giochi per Xbox, inclusi titoli di lancio e grandi successi. Oggi, tramite Eneba, potrete rinnovare o provare Xbox Game Pass per 3 mesi a soli 12,59€, un prezzo significativamente più basso rispetto a quello ufficiale.

N.B: inserire il coupon "CoreEU" per fare in modo che il prezzo finale sia di 12.59€.

Vedi offerta su Eneba

Xbox Game Pass, chi dovrebbe abbonarsi?

Acquistando Xbox Game Pass dal canale ufficiale, sareste chiamati a pagare circa 20€ per tre mesi di abbonamento. Tuttavia, grazie alla promozione esclusiva su Eneba, con il codice "CoreEU", riuscirete a ottenere lo stesso abbonamento a soli 12,59€. Si tratta di un risparmio interessante che vi permette di accedere a tutti i vantaggi del servizio a una cifra molto competitiva, senza compromettere la qualità dell'offerta.

Un ulteriore vantaggio dell'acquisto su Eneba riguarda il fatto che la Key è GLOBAL, il che significa che potrete riscattarla in qualsiasi parte del mondo. Questo è un elemento importante per gli utenti finali, poiché garantisce la massima flessibilità nell'utilizzo del codice. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di eventuali restrizioni regionali che potrebbero limitare l'utilizzo della Key in altre circostanze. Potrete, quindi, approfittare di questa offerta senza vincoli.

Infine, un aspetto particolarmente conveniente di questa promozione è che non c'è nessuna data di scadenza sul codice. Questo vi permette di riscattarlo quando più vi conviene, senza l'obbligo di farlo subito. Potrete quindi decidere il momento migliore per attivare il vostro abbonamento Xbox Game Pass, a prescindere da quando acquistate il codice, offrendo così la massima comodità e libertà.

