PS4: supporto a Facebook rimosso, ma solo temporaneamente

PS4 non supporta più Facebook: dopo un paio di giorni di incertezze, ora finalmente è stato spiegato ufficialmente il motivo dietro il problema.

Con l’arrivo dell’update 7.00 di PS4, Sony ha introdotto alcune novità all’interno della propria console. Al tempo stesso, però, è stato rimosso il supporto a Facebook, ovvero non è più possibile condividere immagini, video e trofei direttamente dalla nostra macchina da gioco targata Sony. La situazione ha generato parecchia confusione, ma ora finalmente è stato chiarito il problema.

In pratica, Sony ha disattivato il supporto a Facebook tramite PS4 poiché è in corso una nuove negoziazione tra le due parti. Non è chiaro quale sia il motivo che ha spinto le due società a ridefinire gli accordi: possibile che si tratti di una questione di privacy? Attualmente non ci sono informazioni ufficiali in merito. Ciò che conta è che il supporto dovrebbe ritornare a un certo punto.

Anche in questo caso, non sono stati indicati tempi precisi, quindi potrebbe trattarsi di poche settimane come di mesi. L’informazione arriva da Kotaku che è stato contattato da un portavoce di Facebook: “Stiamo lavorando con Sony per finalizzare un contratto aggiornato, che ha lo scopo di migliorare l’integrazione tra Facebook e PlayStation. Nel mentre queste trattative saranno in corso, le feature di Facebook non saranno disponibili su PlayStation 4. Speriamo di ripristinare queste opzioni appena i nostri team raggiungeranno un accordo.”

Voi cosa ne pensate? Siete infastiditi dalla questione, oppure non utilizzavate Facebook tramite PS4?