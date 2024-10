PS5 30° Anniversary ora in PREORDER da Gamestop! Non lasciatevela sfuggire!

Oggi, 17 ottobre, i preordini per la PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition sono ufficialmente aperti su GameStop, ma esclusivamente per i membri del GS Pro Club. Questo è un momento imperdibile per chi non è ancora iscritto al servizio: diventando membri del GS Pro Club potrete accedere in anteprima a questa edizione speciale della console, assicurandovi una delle unità limitate. Dalle 15:00, gli abbonati hanno già la possibilità di preordinare la loro PS5, mentre il resto del pubblico dovrà attendere fino alle 16:30 per poter effettuare l'acquisto.

PS5 30° Anniversary, chi dovrebbe acquistarla?

Questa versione esclusiva celebra il 30° anniversario di PlayStation, rendendo omaggio a tre decenni di successi nel mondo del gaming. Il design unico di questa console richiama i colori iconici della prima PlayStation 1, lanciata nel 1994, mescolando nostalgia e innovazione tecnologica. Oltre a un potente SSD da 1TB, la console è accompagnata da accessori esclusivi, come il controller DualSense personalizzato e una cover apposita per la console.

Anche i collezionisti saranno entusiasti di trovare oggetti unici inclusi nel bundle, come il cavo in stile PlayStation originale, clip a forma di simboli PlayStation e uno dei 30 poster disponibili. Questa PS5 non è solo un tributo visivo, ma anche una macchina da gioco di alta gamma, capace di gestire grafica fino a 120fps, Ray Tracing e supporto per l'audio 3D Tempest, per un'esperienza immersiva senza pari.

Vi consigliamo vivamente di affrettarvi, poiché le scorte sono limitate e questa PS5 30° Anniversary Limited Edition è destinata a diventare un pezzo di storia per tutti gli appassionati e collezionisti. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di possedere una console unica nel suo genere, che combina un passato glorioso con l’innovazione tecnologica odierna. Preordinate la vostra PS5 direttamente su GameStop e assicuratevi di entrare nella leggenda del gaming​!

