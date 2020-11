PS5: alcuni giochi girano meglio sulla console Sony, Microsoft lo sa

Da quasi più di una settimana la console Sony è entrata nel mercato mondiale, come successo con la sua “rivale” americana, la console giapponese non ha avuto un D1 semplice visti i problemi relativi alle consegne e successivamente agli stock terminati nel giro di pochi minuti. Come capita spesso, con l’arrivo di nuove macchine, molti utenti hanno deciso di testare le potenzialità. Come riportato da The Verge, recenti video analisi hanno scoperto che alcuni giochi multipiattaforma girano meglio su PS5, nonostante Xbox Series X vanti, almeno sulla carta, prestazioni più potenti.

Digital Foundry ha scoperto che la versione next gen di Devil May Cry 5 funziona notevolmente meglio su PS5 rispetto a Series X, idem per quanto riguarda Dirt 5, la qualità dell’immagine e la risoluzione è migliore sulla console targata Sony. Assassin’s Creed Valhalla, che ricorderete essere stato sponsorizzato molto bene da Microsoft, su PlayStation 5 sembra essere un altro gioco, avendo un frame rate decisamente più stabile.

Secondo diverse fonti di The Verge, la causa di tutto questo sembrerebbe essere il ritardo della produzione di Series X. Microsoft stava ancora attendendo da AMD gli ultimi chip RDNA 2 per perfezionare il tutto, a differenza di Sony. “Siamo consapevoli dei problemi di prestazioni in una manciata di titoli ottimizzati su Xbox Series X e S e stiamo lavorando attivamente con i nostri partner per identifica e risolvere i problemi per garantire un’esperienza ottimale. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro e scoprire tutte le capacità di Xbox Series X e S.” Ha detto un portavoce dell’azienda americana.

Insomma, sembrerebbe che ad oggi certi titoli girino meglio su PS5, ma che Microsoft sia consapevole di questo e con il tempo migliorerà sicuramente l’esperienza di gioco. Vedremo quindi in futuro cosa accadrà. Avete acquistato una console next gen? Avete riscontrato dei problemi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata.